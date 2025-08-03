Hugo Calderano vence alemão e é campeão do WTT Star Contender de Foz do Iguaçu

Calderano tem quatro títulos na temporada. Dhavid Normando / FVimagem/CBTM/Divulgação

Número 3 do ranking e em excelente fase, o brasileiro Hugo Calderano conquistou neste domingo (3), o 10º título individual de sua carreira no circuito mundial de tênis de mesa. Na final do WTT Star Contender de Foz do Iguaçu, no Paraná, ele derrotou o alemão Benedikt Duda, 12º do mundo, por 4 a 3 (11/7. 11/7, 9/11, 11/8, 9/11, 10/12 e 11/8), em jogo que teve 1h10min de duração.

Com jogos em alto nível em todo o ano, ele ainda foi campeão da Bundesliga, a Liga Alemã de tênis de mesa, em junho, pelo Liebherr Ochsenhausen.