Hugo Calderano supera promessa chinesa e avança no Europa Smash

Calderano enfrentará sul-coreano nas oitavas. Divulgação / WTT

Depois da eliminação nas duplas mistas, Hugo Calderano se recuperou na chave de simples do Europa Smash de tênis de mesa. Em Malmo, na Suécia, o brasileiro venceu Wen Rubio, jovem chinês número 35 do mundo, em parciais de 11/13, 11/5, 13/11 e 12/10, e avançou para as oitavas de final do torneio sueco.

Agora, o número 3 do mundo irá enfrentar o sul-corenano Oh Junsung na próxima fase. Eles já se enfrentaram em duas oportunidades, com duas vitórias brasileiras.

— O Oh Junsung é um outro jogador jovem, muito forte, com experiência já no circuito. Já enfrentei ele duas vezes e com certeza pode ser um jogo muito difícil. É um jogador que é muito forte nos rallies, consegue disputar muitas bolas. Então, vai ser importante começar os pontos bem forte para tentar dominar o jogo — analisou após a vitória.

O jogo

O grande momento do jogo aconteceu no quarto set. Hugo tinha seis pontos atrás e o chinês chegou a ter quatro set points para empatar o jogo, mas o brasileiro se sobressaiu e fechou a partida.

— Foi um jogo bem difícil. Ele é um jogador muito novo, mas que já tem um nível muito alto e mostrou isso na partida de hoje. Fez uma boa partida. Um jogador muito completo e que ainda tem muito a crescer, pode chegar entre os melhores do mundo. Então, estou bem feliz com a minha performance.