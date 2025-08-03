Hugo Calderano sofre, mas faz valer o favoritismo e é campeão do WTT de Foz do Iguaçu

Hugo Calderano é campeão mais uma vez no tênis de mesa. Neste domingo, o carioca (número 3 do ranking) enfrentou o alemão Benedikt Duda (12º do mundo) e teve dificuldades para despachar o oponente europeu por 4 a 3, com parciais de 11/7, 11/7, 9/11, 11/8, 9/11, 10/12 e 11/8 na grande final do WTT Star Contender de Foz do Iguaçu, no Paraná.

Mais cedo, Calderano já havia entrado em quadra, mas não teve grandes dificuldades para vencer o jovem talento sul-coreano Oh Junsung por 3 a 0, com parciais de 11/5, 11/4 e 11/5, em apenas 22 minutos de partida. Este é o terceiro título seguido em simples do brasileiro. É o primeiro não asiático a alcançar este feito no circuito.

Calderano começou o jogo muito agressivo, mostrando que não estava disposto a oferecer brechas para o adversário canhoto. O primeiro set teve alguns poucos momentos favoráveis para Duda, mas Calderano mostrou ter o controle da situação. 11 a 7 para o carioca.

O segundo set começou um pouco mais equilibrado, com Calderano cometendo alguns erros e proporcionando momentos de confiança para o alemão. Depois de perder por 6/4, o brasileiro conseguiu se recuperar através dos saques e empatou o jogo. Com os dois distantes da mesa, a agressividade do brasileiro falou mais alto. Parcial de 11/7 novamente.

Assim como na parcial anterior, Duda começou o 3º set melhor. Ele chegou a abrir 6/2, impondo mais pressão pra cima do anfitrião. Quando Hugo começou a reduzir a desvantagem, o alemão pediu tempo técnico. A estratégia não foi eficaz para parar mais uma reação do brasileiro. Porém, pela primeira vez na partida, Duda conseguiu chegar ao oitavo ponto - e depois o nono e o décimo. Hugo teve paciência, mas parou na rede no 11º tento do europeu. Parcial de 11/9.

O quarto set teve uma bonita troca entre os dois atletas, quando estava em 7/7, mas o brasileiro acabou isolando a bola que sequer tocou a mesa. Depois, mesmo afastado da mesa, Calderano mostrou porque a defesa é um dos seus pontos fortes, resistindo a todas investidas do alemão. Resultado: 11/8 para o carioca, que ficou a um set de mais um título.

Sem se desesperar, Calderano manteve o controle do set seguinte, mesmo nos momentos em que esteve atrás no placar. Soube explorar seus pontos fortes e os fracos do adversário. Porém, Duda chegou a abrir um perigoso 10/7. Hugo chegou a buscar um 10/9, mas o alemão levou mais um.

Duda pressionou Calderano. Estava determinado em estragar a festa brasileira. Quando o placar estava em 7/7, o carioca resgatou a confiança e a agressividade dos primeiros sets. Hugo abriu 9/7, mas Duda buscou o 9/9. O jogo chegou pela primeira vez a um 10/10. No desempate, melhor para o alemão, que contou com a ajuda da rede para fazer 12/10.

No set decisivo, Hugo começou vibrante ao marcar o primeiro ponto. Se na agressividade o alemão estava conseguindo complicar o jogo, Hugo então optou por um jogo mais estratégico, escolhendo com cuidado os lugares onde devolveria a bola ao adversário. Calderano permitiu uma breve reação de Duda, mas conseguiu fechar com muito suor: 11/8.