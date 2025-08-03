Esportes

Tênis de mesa

Hugo Calderano arrasa joia sul-coreana e desafia alemão Benedikt Duda na final em Foz do Iguaçu

Embalado pelas conquistas na Eslovênia e em Buenos Aires, brasileiro busca terceiro título seguido em simples

Estadão Conteúdo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS