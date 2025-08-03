Hugo Calderano arrasa joia sul-coreana e desafia alemão Benedikt Duda na final em Foz do Iguaçu

Hugo Calderano venceu semi em 22 minutos. Dhavid Normando / FVimagem / CBTM / Divulgação

Hugo Calderano não tomou conhecimento do jovem talento Oh Junsung, na manhã deste domingo (3), no WTT Star Contender de Foz do Iguaçu, no Paraná.

O mesa-tenista, terceiro colocado no ranking mundial do WTT, só precisou de 22 minutos para vencer o duelo semifinal por 3 a 0, com parciais de 11/5, 11/4 e 11/5, e avançar à decisão do torneio — em busca do terceiro título seguido em simples.

Com o resultado, o brasileiro vai enfrentar na final, ainda neste domingo (3), às 18h, o alemão Benedikt Duda, 12º do mundo. O cabeça de chave número 2 em Foz do Iguaçu também não encontrou resistência do compatriota Dimitrij Ovtcharov, 32º do ranking, no triunfo por 3 a 0, com parciais de 11/7, 11/4 e 11/5.

Como foi a semifinal

Cabeça de chave número 1 do torneio e embalado pelas conquistas na Eslovênia e em Buenos Aires, Calderano entrou concentrado e não deu chances ao jovem sul-coreano de 19 anos, quarto cabeça de chave no Paraná e 20º colocado no ranking mundial.

Diferentemente dos confrontos iniciais, quando oscilou, o brasileiro cometeu poucos erros e, com golpes agressivos, logo abriu 7/2 e não encontrou dificuldades para fechar o primeiro game por 11 a 5. O panorama não mudou no segundo game, com Calderano abrindo 7 a 4 e marcando quatro pontos seguidos para fechar em 11/4.