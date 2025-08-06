Homem que completou corrida de rua embriagado e de chinelos busca no esporte mudança de vida

Isaque durante o percurso de oito quilômetros. @academia_mundo_fitness_ / Instagram / Reprodução

No último domingo de julho (27), ocorreu em Garrafão do Norte, no Pará, uma corrida de rua organizada pela Academia Mundo Fitness. E o que gerou destaque no evento foi a participação inusitada de um homem de 31 anos, que completou o percurso de oito quilômetros usando chinelos e embriagado.

Isaque dos Santos, ex-morador de rua e que enfrenta problemas com álcool, é o protagonista dessa história. Mesmo sem estar inscrito na prova, recebeu uma medalha de participação ao completar o trajeto. O feito viralizou nas redes sociais e rendeu uma perspectiva de mudança para o novo "atleta".

— Eu tinha bebido e, quando vi aquela multidão, pensei: vou correr para tirar a ressaca — contou Isaque, em vídeo publicado nas redes sociais.

O vídeo mostra Isaque momentos antes da largada e trechos da corrida. No TikTok, onde a história viralizou primeiro, já são mais de 13 milhões de visualizações. Já no Instagram, a publicação ultrapassou a marca de 1 milhão de curtidas, acumula quase 20 mil comentários e o perfil de Isaque soma 223 mil seguidores.

Após a repercussão positiva, Isaque contou em entrevista para o ge.globo que está buscando mudar de vida e ressaltou o que é necessário para a mudança completa.

— Para a minha vida mudar de vez, eu preciso abandonar a bebida e as drogas. Depois da corrida, eu não usei mais nada — afirmou.

Mudanças após vídeo viral

Desde que a publicação viralizou, Isaque tem recebido ajuda de várias pessoas por meio de doações e agora começou a treinar para correr novamente. Desta vez, com acompanhamento, calçados adequados e uma rotina de treinos. Já no próximo sábado (9), pretende correr os 5,6 quilômetros da Night Run Cap, em Capitão Poço, sua cidade natal.

Na mesma entrevista ao ge.globo, Isaque destacou o caminho para a mudança — Deus apresentou uma saída para mim, que é essa, do esporte.

O perfil oficial da prefeitura de Garrafão do Norte, no Instagram, também publicou a história e destacou que ofereceu apoio a Isaque nessa nova etapa por meio das suas secretarias municipais.