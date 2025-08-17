Henrique Marques é ouro e Erick Batista leva o bronze no taekwondo do Pan Júnior

O taekwondo garantiu para o Brasil mais duas medalhas nos Jogos Pan-Americanos Júnior. Neste sábado (16), Henrique Marques e Erick Batista levaram o ouro e bronze, respectivamente.
Agora, a modalidade tem quatro pódios em Assunção, após a prata de Matheus Gilliard nos 58 kg e o bronze de Ana Carolina Macedo nos 57 kg.
Henrique estreou na categoria até 80 kg diante do estadunidense Cameron Massay e venceu por 14/1 e 12/0. Nas semifinais, seu adversário foi o boliviano Juan Montalvo, superado por 7/3 e 12/0.
A medalha de ouro veio com vitória sobre o colombiano Maicol Solís por dois rounds a zero (5/0 e 11/2).
Erick Batista
O caminho de Erick Batista até o pódio foi mais curto. Após perder para o cubano Yoikel Goicochea, por 2 a 1, ele não disputou a repescagem por conta do reduzido número de inscritos na categoria acima de 80 kg.
Classificado de forma direta, Erick enfrentou o paraguaio Esteban Trebol, na disputa do bronze, e se impôs por 2 a 0 (10/5 e 25/14).
No feminino, Maria Eduarda Casagrande perdeu na estreia dos 67 kg, para a argentina Brenda Ruiz e foi eliminada.