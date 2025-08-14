Esportes

Nova temporada
Notícia

Hegemonia do PSG, "novo clássico" e retorno de clubes tradicionais: os destaques da Ligue 1, que começa nesta quinta

Campeonato Francês, que abriga o atual campeão da Champions League, está de volta 

Zero Hora

