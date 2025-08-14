Hegemonia do PSG, "novo clássico" e retorno de clubes tradicionais: os destaques da Ligue 1, que começa nesta quinta

PSG é o atual campeão da Ligue 1. Marco BERTORELLO / AFP

A Ligue 1 dá o seu pontapé inicial às 15h45min (horário de Brasília) desta quinta-feira (14), com o confronto entre Rennes e Olympique de Marselha.

Já o PSG, atual campeão, estreia apenas no sábado (16), contra o Nantes, fora de casa. Confira a seguir os destaques da competição.

Favoritos

Sim, é evidente que o PSG é o time a ser batido no torneio que começa nesta quinta (14). Atual campeão da Copa da França, Campeonato Francês, Champions League e Supercopa da Uefa, o clube parisiense comandado por Luis Enrique vai em busca do seu 14º caneco.

Todavia, não podemos esquecer dos clubes tradicionais como o Olympique de Marselha, Monaco e Lyon, que investiram pesado para essa temporada.

Craques

Pobga é uma das atrações do Monaco para essa temporada da Ligue 1. Frederic DIDES / AFP

Aqui também fica difícil de fugirmos dos grandes jogadores que o Paris Saint-Germain possui. Achraf Hakimi, Vitinha, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé e Désiré Doué são os grandes nomes do time de Paris.

Já Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang e Adrien Rabiot, do Olympique de Marselha, Paul Pogba e Ansu Fati, do Monaco e Malick Fofana, do Lyon também devem ser lembrados.

Quem subiu

Os tradicionais Lorient e Metz, além do Paris FC entram no lugar de Reims, Saint-Étienne e Montpellier. Nesta temporada, aliás, ocorrerá pela primeira vez o recém-instalado omni‑derby parisiense PSG x Paris FC, que retorna à elite francesa após 46 anos.

Regulamento

A Ligue 1 2025/26 vai de 14 de agosto de 2025 a 16 de maio de 2026. Cada clube joga 34 partidas - ida e volta e todos contra todos. Já os critérios de desempate são saldo de gols, confronto direto e fair play.

Os três primeiros se classificam para a Champions League, já o quarto e o quinto garantem vagas na Europa League. O sexto pode conseguir vaga na Conference League, dependendo dos resultados das copas nacionais e da classificação prioritária.

Já para a parte de baixo da tabela, o 17º classificado disputa playoff com o terceiro colocado da Ligue 2; 18º e 19º caem diretamente.

Onde assistir ao Campeonato Francês

A Cazé TV vai transmitir no YouTube.

Maiores campeões