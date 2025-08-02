Hamilton mostra frustração e sugere à Ferrari trocar de piloto: 'Sou absolutamente inútil'

Recordista de títulos mundiais de Fórmula 1, com sete troféus, ao lado de Michael Schumacher, Lewis Hamilton não escondeu a decepção após ficar fora do top 10 do grid pela segunda prova consecutiva. Enquanto seu companheiro de Ferrari, Charles Leclerc, surpreendeu e alcançou a pole position, o piloto britânico largará em 12º lugar.

"Sou inútil, absolutamente inútil", afirmou Hamilton em entrevista à Sky Sports após deixar o treino de classificação ainda no Q2. Mais tarde, questionado pela F1 TV sobre sua autoavaliação, apesar do histórico vitorioso na categoria, Hamilton manteve sua posição. "É claro que sim. Eu pilotei muito mal. É o que é."

Perguntado sobre as atualizações recentes da Ferrari no carro SF-25, Hamilton isentou a equipe italiana e disse que talvez o problema seja ele próprio. "A equipe não tem problemas, vocês viram que o carro está na pole position. Então, eles provavelmente precisam trocar de piloto."

A estreia do heptacampeão na Ferrari foi cercada de expectativas, mas o britânico vem sofrendo pressão após uma série de resultados decepcionantes. No último fim de semana, na Bélgica, Hamilton teve sua volta rápida invalidada no Q1 do treino de classificação e largou em 16º - recuperou-se na corrida e foi eleito o melhor piloto do dia ao alcançar o sétimo lugar.

Após os treinos de sexta-feira, Hamilton afirmou que tem sido uma "grande luta" pilotar o carro e admitiu que estava "bem longe" do ritmo, mas o quarto lugar no terceiro treino livre, neste sábado, deu sinais de que a classificação seria melhor. A queda no Q2, porém, voltou a decepcionar o piloto, que murmurou no rádio: "Toda vez, toda vez".