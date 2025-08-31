Guirassy faz dois e Borussia Dortmund vence a primeira no Campeonato Alemão

O Borussia Dortmund conseguiu sua primeira vitória no Campeonato Alemão ao bater o Union Berlin por 3 a 0 neste domingo (31), com dois gols de Serhou Guirassy, pela 2ª rodada.
O resultado significa uma reação para o Dortmund, que na semana passada empatou em 3 a 3 com o St Pauli.
Com 4 pontos, o time do técnico Niko Kovac fica na quarta colocação, atrás de Bayern de Munique, Eintracht Frankfurt e Colônia, os únicos com 100% de aproveitamento até aqui.
O Borussia Dortmund abriu o placar pouco antes do intervalo com Guirassy aos 44 minutos, que aproveitou cruzamento do brasileiro Yan Couto para marcar.
No segundo tempo, o camisa 9 ampliou ao finalizar uma grande jogada coletiva aos 13, antes de Felix Nmecha fazer o terceiro na reta final, aos 36 minutos.
— Tivemos que reagir porque fizemos uma partida ruim contra o St Pauli. Claro, é muito mais fácil jogar diante da nossa torcida — declarou Guirassy à plataforma DAZN após a partida.
Na volta da data Fifa, o Borussia Dortmund visitará o Hendenheim.
Resultados da 2ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:
- Hamburgo 0 x 2 St Pauli
- Hoffenheim 1 x 3 Eintracht Frankfurt
- Stuttgart 1 x 0 Borussia Mönchengladbach
- Werder Bremen 3 x 3 Bayer Leverkusen
- RB Leipzig 2 x 0 Heidenheim
- Augsburg 2 x 3 Bayern de Munique
- Wolfsburg 1 x 1 Mainz
- Borussia Dortmund 3 x 0 Union Berlin
- Colônia 4 x 1 Freiburg
Classificação: Pts V E D Gp Gc SG
- 1. Bayern de Munique 6 2 0 0 9 2 7
- 2. Eintracht Frankfurt 6 2 0 0 7 2 5
- 3. Colônia 6 2 0 0 5 1 4
- 4. Borussia Dortmund 4 1 1 0 6 3 3
- 5. St Pauli 4 1 1 0 5 3 2
- 6. Wolfsburg 4 1 1 0 4 2 2
- 7. Augsburg 3 1 0 1 5 4 1
- 8. Stuttgart 3 1 0 1 2 2 0
- 9. Hoffenheim 3 1 0 1 3 4 -1
- 10. Union Berlin 3 1 0 1 2 4 -2
- 11. RB Leipzig 3 1 0 1 2 6 -4
- 12. Bayer Leverkusen 1 0 1 1 4 5 -1
- 13. Mainz 1 0 1 1 1 2 -1
- 14. B. Mönchengladbach 1 0 1 1 0 1 -1
- 15. Hamburgo 1 0 1 1 0 2 -2
- 16. Werder Bremen 1 0 1 1 4 7 -3
- 17. Heidenheim 0 0 0 2 1 5 -4
- 18. Freiburg 0 0 0 2 2 7 -5
* AFP