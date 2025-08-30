Guajuviras, de Canoas, vence o Municipal, de Montenegro, e conquista a Taça das Favelas RS 2025

A Taça das Favelas RS 2025 já tem campeão. Neste sábado, no Estádio Passo D'Areia, o Guajuviras, de Canoas, sagrou-se vencedor do torneio ao derrotar o Municipal, de Montenegro, nas cobranças de pênaltis.
O primeiro gol da partida, que teve duração de 60 minutos — dois tempos de 30 — foi marcado por Gustavinho, do Municipal. O camisa 14 é o principal destaque da equipe e, inclusive, já realizou testes no Grêmio. Apesar de não ter sido aprovado inicialmente, segue sendo monitorado pelo Tricolor.
Na metade da etapa final, o Guajuviras empatou. Junqueira, em cobrança de pênalti, deixou tudo igual para os canoenses. Com o empate no tempo regulamentar, a decisão foi para as penalidades.
Nas cobranças, Robinho, Roger e Junqueira marcaram para o Guajuviras. Renan desperdiçou para o time de Montenegro ao chutar no meio do gol, permitindo a defesa do goleiro Marcos.
Premiação
Assim, o Guajuviras receberá R$ 10 mil em material esportivo — o vice-campeão receberá metade desse valor, também em material esportivo.
Além disso, os finalistas concorrem a vagas na etapa nacional da maior competição de favelas do mundo, que será disputada em São Paulo, em data a ser definida. Para o torneio na capital paulista, será formada uma seleção gaúcha com as atletas que mais se destacarem na etapa estadual.
Produção: Leo Bender