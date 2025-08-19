Grêmio e Inter surgem no top 10 no ranking das maiores receitas; Flamengo lidera

Dupla surge entre os 10 primeiros. André Ávila / Agencia RBS

Grêmio e Inter aparecem entre os 10 primeiros clubes do futebol brasileiro no ranking das maiores receitas do futebol brasileiro referente ao ano de 2024. Com receita bruta bilionária e recordes históricos, Flamengo, Palmeiras e Corinthians compõem o pódio, segundo levantamento do ge.globo.

Com a divulgação realizada nesta segunda-feira (18), o portal pôde analisar e comparar os demonstrativos contábeis de 24 clubes do país, incluindo os que disputaram a Série A do ano passado e os quatro que subiram para a elite deste ano.

A análise considerou as receitas totais geradas por cada clube (operacionais, financeiras e outras). Confira a lista completa a seguir:

Maiores receitas de 2024

Flamengo - 1,3 bilhão Palmeiras - 1,2 bilhão Corinthians - 1,1 bilhão São Paulo - 731,9 milhões Botafogo - 719,7 milhões Fluminense - 678 milhões Atlético-MG - 615 milhões Grêmio - 603,3 milhões Bragantino - 573,1 milhões Inter - 561,1 milhões Athletico-PR - 449,5 milhões Santos - 408,5 milhões Vasco - 396,1 milhões Cruzeiro - 320,1 milhões Fortaleza - 277,7 milhões Bahia - 277,6 milhões Cuiabá - 218,8 milhões Vitória - 184,3 milhões Sport - 168,4 milhões Ceará - 162,6 milhões Juventude - 134 milhões Atlético-GO - 113,4 milhões Criciúma - 70,7 milhões Mirassol - 59,3 milhões

Em campo, vale destacar que o Flamengo conquistou os títulos do Campeonato Carioca e da Copa do Brasil, enquanto o Palmeiras conquistou o Campeonato Paulista, e o Corinthians terminou o ano sem troféus no futebol masculino.

No geral, somando os valores obtidos pelos 24 clubes, o futebol brasileiro movimentou um total de R$ 11,3 bilhões, sendo R$ 10,5 bilhões apenas na Série A. Dos quatro times que subiram para a Série A, o Santos foi o que mais arrecadou, com R$ 408,5 milhões.

Grêmio no azul, Inter no vermelho

O Grêmio foi o único clube gaúcho que apareceu com superávit referente ao ano passado, em terceiro lugar. O Tricolor, campeão gaúcho em 2024, chegou até às oitavas de final na Copa do Brasil e Libertadores e foi 14º colocado no Campeonato Brasileiro.

Já o Inter, eliminado na primeira fase do estadual, na terceira fase da Copa do Brasil, no playoff da Sul-Americana e quinto colocado no Brasileirão, ficou com o 12º pior déficit de 2024.

Além do Colorado, vale destacar as SAFs Botafogo e Atlético-MG, finalistas da Libertadores do ano passado, com os maiores déficits. Confira o ranking:

Superávit em 2024

Palmeiras - 198,1 milhões Cuiabá - 64,7 milhões Grêmio - 43,5 milhões Juventude - 34,2 milhões Bragantino - 31 milhões Athletico-PR - 23,4 milhões Mirassol - 4,1 milhões milhões Fluminense - 114 mil

Déficit em 2024