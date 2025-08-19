Grêmio e Inter surgem no top 10 no ranking das maiores receitas; Flamengo lidera

Grêmio e Inter aparecem entre os 10 primeiros clubes do futebol brasileiro no ranking das maiores receitas do futebol brasileiro referente ao ano de 2024. Com receita bruta bilionária e recordes históricos, Flamengo, Palmeiras e Corinthians compõem o pódio, segundo levantamento do ge.globo.
Com a divulgação realizada nesta segunda-feira (18), o portal pôde analisar e comparar os demonstrativos contábeis de 24 clubes do país, incluindo os que disputaram a Série A do ano passado e os quatro que subiram para a elite deste ano.
A análise considerou as receitas totais geradas por cada clube (operacionais, financeiras e outras). Confira a lista completa a seguir:
Maiores receitas de 2024
- Flamengo - 1,3 bilhão
- Palmeiras - 1,2 bilhão
- Corinthians - 1,1 bilhão
- São Paulo - 731,9 milhões
- Botafogo - 719,7 milhões
- Fluminense - 678 milhões
- Atlético-MG - 615 milhões
- Grêmio - 603,3 milhões
- Bragantino - 573,1 milhões
- Inter - 561,1 milhões
- Athletico-PR - 449,5 milhões
- Santos - 408,5 milhões
- Vasco - 396,1 milhões
- Cruzeiro - 320,1 milhões
- Fortaleza - 277,7 milhões
- Bahia - 277,6 milhões
- Cuiabá - 218,8 milhões
- Vitória - 184,3 milhões
- Sport - 168,4 milhões
- Ceará - 162,6 milhões
- Juventude - 134 milhões
- Atlético-GO - 113,4 milhões
- Criciúma - 70,7 milhões
- Mirassol - 59,3 milhões
Em campo, vale destacar que o Flamengo conquistou os títulos do Campeonato Carioca e da Copa do Brasil, enquanto o Palmeiras conquistou o Campeonato Paulista, e o Corinthians terminou o ano sem troféus no futebol masculino.
No geral, somando os valores obtidos pelos 24 clubes, o futebol brasileiro movimentou um total de R$ 11,3 bilhões, sendo R$ 10,5 bilhões apenas na Série A. Dos quatro times que subiram para a Série A, o Santos foi o que mais arrecadou, com R$ 408,5 milhões.
Grêmio no azul, Inter no vermelho
O Grêmio foi o único clube gaúcho que apareceu com superávit referente ao ano passado, em terceiro lugar. O Tricolor, campeão gaúcho em 2024, chegou até às oitavas de final na Copa do Brasil e Libertadores e foi 14º colocado no Campeonato Brasileiro.
Já o Inter, eliminado na primeira fase do estadual, na terceira fase da Copa do Brasil, no playoff da Sul-Americana e quinto colocado no Brasileirão, ficou com o 12º pior déficit de 2024.
Além do Colorado, vale destacar as SAFs Botafogo e Atlético-MG, finalistas da Libertadores do ano passado, com os maiores déficits. Confira o ranking:
Superávit em 2024
- Palmeiras - 198,1 milhões
- Cuiabá - 64,7 milhões
- Grêmio - 43,5 milhões
- Juventude - 34,2 milhões
- Bragantino - 31 milhões
- Athletico-PR - 23,4 milhões
- Mirassol - 4,1 milhões milhões
- Fluminense - 114 mil
Déficit em 2024
- Botafogo - 299,9 milhões
- Atlético-MG - 299,3 milhões
- São Paulo - 287,6 milhões
- Bahia - 246,5 milhões
- Corinthians - 181,7 milhões
- Cruzeiro - 169,9 milhões
- Santos - 114,6 milhões
- Vasco - 105,2 milhões
- Fortaleza - 80,3 milhões
- Atlético-GO - 45,1 milhões
- Vitória - 41,3 milhões
- Inter - 34,4 milhões
- Criciúma - 28,9 milhões
- Sport - 16,5 milhões
- Ceará - 5,7 milhões
- Flamengo - 2,6 milhões