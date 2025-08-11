Grealish e Savinho de saída do Manchester City; confira como estão as negociações

Grealish foi contratado por 100 milhões de libras. Adrian DENNIS / AFP

Próximo do início da temporada do futebol inglês, o Manchester City deve perder dois jogadores de ataque. Jack Grealish e Savinho devem atuar por outros times da Premier League, limitando as opções de Pep Guardiola dos lados do campo.

O inglês vai ser emprestado ao Everton, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano. Os clubes chegaram a um acordo de empréstimo até o final da temporada, e o atleta deu "ok" para o projeto apresentado.

Leia Mais As 10 contratações mais caras do futebol europeu na atual janela de transferências

Grealish foi contratado por 100 milhões de libras (R$ 724 milhões à época) em 2021. No entanto, perdeu espaço na última temporada, sendo reserva na maior parte dos jogos.

No caso do brasileiro, a ideia é de uma venda que pode ultrapassar os R$ 400 milhões. O Tottenham quer contratar Savinho, e o atacante tem interesse. Os clubes precisam chegar a um acordo, e a transação pode chegar a 70 milhões de euros (R$ 443 milhões) entre valor fixo e bônus.

O clube londrino busca reposição para a saída do ídolo Son. O sul-coreano vai para o futebol dos EUA. Mohammed Kudus, do West Ham, e Mathys Tel, do Bayern de Munique já foram contratados para o setor, mas o Tottenham quer mais, para disputar a Champions League.

Como fica o Manchester City

Com os dois atacantes saindo, o setor ofensivo do City perde duas peças importantes. Atualmente, para atuar pelas pontas, Guardiola conta com: Bernardo Silva, Foden, Cherki, Echeverri, Doku e Marmoush.