Goleiro do Bayern de Munique anuncia morte do filho de seis anos: "Estamos tentando voltar à nossa vida"

Ulreich está no Bayern de Munique desde 2015. Sven Ulreich / Reprodução / Instagram

Uma notícia devastadora foi anunciada por Sven Ulreich, goleiro do Bayern de Munique. Nesta sexta-feira (1º), ele informou a morte do seu filho de seis anos, Len. O menino lutava contra uma doença séria, mas não resistiu e morreu em junho, de acordo com o jogador.

"É com profunda tristeza que anunciamos que nosso filho Len faleceu há algumas semanas após uma longa e grave doença. Juntos com nossa filha, estamos tentando voltar à nossa vida passo a passo", escreveram Ulreich e sua esposa, Lisa, nas redes sociais.

O goleiro pediu "respeito à privacidade" do casal e explicou o motivo de ter demorado para divulgar a notícia.

"A decisão de tornar isso público agora é incrivelmente difícil para nós. Entretanto, é um passo importante para nós, como família, para criar clareza no nosso ambiente e também para o olhar público. Pedimos gentilmente que se abstenham de fazer mais perguntas ou declarações", explicou.