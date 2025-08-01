Goleiro do Bayern de Munique anuncia a morte de filho de seis anos com 'grave doença'

O goleiro Sven Ulreich, do Bayern de Munique, revelou estar passando por um momento difícil em sua vida. Nesta sexta-feira, o atleta anunciou a morte de seu filho de seis anos. De acordo com uma postagem nas redes sociais, o menino lutava contra uma doença grave e faleceu em junho deste ano.

"É com uma profunda tristeza que anunciamos que nosso filho Len faleceu há algumas semanas após uma longa e grave doença. Juntos com a nossa família, estamos tentando voltar à nossa vida passo a passo", diz o texto.

A mensagem é assinada pelo goleiro e sua esposa Lisa. Em meio ao grave momento emocional, ele pediu respeito à privacidade após tornar público o drama familiar que está atravessando semanas após a perda do filho.

"A decisão de tornar isso público agora é incrivelmente difícil. Entretanto, é um passo importante para nós, como família, para criar clareza no nosso ambiente e também para o olhar público. Pedimos gentilmente que se abstenham de fazer mais perguntas ou declarações."