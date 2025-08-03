Goleiro brasileiro morre afogado em Portugal

Jeferson Merli morreu afogado em Portugal. GD Caldelas / Reprodução / Facebook

O goleiro Jeferson Merli, paulista de 27 anos, que defendia o Grupo Desportivo Caldelas-POR, morreu neste sábado (2) afogado em Portugal. A tragédia aconteceu na zona fluvial do Parque Nacional da Peneda-Gerês, a cerca de 30 quilômetros do município de Braga.

A confirmação da morte do brasileiro foi feita pelo clube GD Caldelas, que disputa as divisões inferiores do futebol português. Não houve divulgação oficial das circunstâncias do afogamento.

O atleta nasceu em Vista Alegre do Alto, na região de Ribeirão Preto (SP). No Brasil, Jeferson Merli atuou profissionalmente apenas pelo Clube de Esportes União, do Mato Grosso do Sul. Dali, foi para o Safor, da Espanha. Em 2019, assinou com o Condor, de Portugal, e seguiu em Portugal desde então. O goleiro atuava no GD Caldelas desde 2024.

O clube português publicou uma nota em suas redes sociais sobre a morte do brasileiro:

"É com enorme tristeza e profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento do nosso goleiro Jeferson Merli. Jeferson, que recentemente tinha renovado contrato com nosso clube, deixa não apenas sua dedicação em campo, mas a amizade, o profissionalismo e o espírito de união que sempre o caracterizaram."



