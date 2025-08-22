Geovanna Santos e Bárbara Domingos garantem vagas na final do individual geral do Mundial de Ginástica Rítmica

O Brasil conseguiu classificar suas duas atletas para a final do individual geral do Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica, no Rio de Janeiro.
Nesta quinta-feira (21), segundo dia das disputas individuais, com os aparelhos maças e fita, Geovanna Santos e Bárbara Domingos terminaram entre as 18 finalistas.
O melhor desempenho foi de Geovanna Santos. A capixaba somou 83.500, já com o descarte da fita (26.800), aparelho onde teve o pior resultado e finalizou na 13ª posição.
Finalista dos Jogos Olímpicos de Paris em 2024, Bárbara Domingos somou 82.800 e foi a 15ª colocada. A nota descartada pela paranaense foi a das maças (25.150).
Como ficaram abaixo do nono lugar, as brasileiras competirão no Grupo B da final, que irá começar às 14h30. O Grupo A iniciará às 17h desta sexta-feira (22), na Arena Carioca 1.
Maças e fita
A quinta também serviu para apontar as oito finalistas das maças e da fita, sem a presença das brasileiras.
Nas maças, Geovanna foi a 17ª e Bárbara, apenas a 44ª colocada. Já na fita, Babi foi a 10ª e é a segunda reserva, enquanto Jojô ficou na 15ª posição.
A campeã olímpica e vencedora de todas as medalhas individuais do último Mundial, a alemã Darja Varolomeev liderou os dois aparelhos.
Confira as 18 finalistas do Mundial:
- 1 - Darja Varfolomeev (ALE) - 92.850
- 2 - Taisiia Onofriichuk (UCR) - 90.150
- 3 - Stiliana Nikolova (BUL) - 88.800
- 4 - Sofia Raffaeli (ITA) - 87.350
- 5 - Takhmina Ikromova (UZB)- 86.300
- 6 - Rin Keys (EUA) - 85.200
- 7 - Anastasia Simakova (ALE) - 84.700
- 8 - Tara Dragas (ITA) - 84.650
- 9 - Meital Maayan Sumkin (ISR) - 84.250
- 10 - Polina Karika (UCR) - 83.900
- 11 - Daniela Munits (ISR) - 83.750
- 12 - Amalia Lica (ROM) - 83.500
- 13 - Geovanna Santos (BRA) - 83.500
- 14 - Eva Brezalieva (BUL) - 83.350
- 15 - Bárbara Domingos (BRA) - 82.800
- 16 - Megan Chu (EUA) - 82.750
- 17 - Liliana Lewinska (POL) - 82.700
- 18 - Hatice Gokce Emir (TUR) - 82.700
Confira as finalistas das maças:
- 1 - Darja Varfolomeev (ALE) - 31.900
- 2 - Taisiia Onofriichuk (UCR) - 30.350
- 3 - Sofia Raffaeli (ITA) - 30.300
- 4 - Stiliana Nikolova (BUL) - 30.050
- 5 - Takhmina Ikromova (UZB)- 29,600
- 6 - Liliana Lewinska (POL) - 29.000
- 7 - Amalia Lica (ROM) - 28,750
- 8 - Zilu Wang (CHN) - 28.650
Confira as finalistas da fita:
- 1 - Darja Varfolomeev (ALE) -29.900
- 2 - Taisiia Onofriichuk (UCR) - 29.200
- 3 - Stiliana Nikolova (BUL) - 29.050
- 4 - Anastasia Simakova (ALE) - 28.200
- 5 - Rin Keys (EUA) - 28.200
- 6 - Eva Brezalieva (BUL) - 27.850
- 7 - Tara Dragas (ITA) - 27,850
- 8 - Anastasiya Sarantseva (UZB) - 27.550
* O repórter viajou a convite da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG).