Gigante inglês recusa oferta por jogador da Seleção Brasileira; valores estão entre os maiores da temporada

Savinho busca maior protagonismo no futebol inglês para ser convocado por Carlo Ancelotti. KEVORK DJANSEZIAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Um jogador brasileiro pode protagonizar umas das maiores transferências desta janela. O atacante Savinho, do Manchester City, foi procurado pelo Tottenham, que enviou uma proposta de 70 milhões de euros (R$ 441,6 milhões). Entretanto, o clube do jogador recusou a oferta.

Segundo o GE.Globo, as negociações entre as equipes seguirão, pois o jogador entende que terá maior protagonismo no Tottenham. A movimentação também teria relação com o desejo de estar na lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026.

Na última temporada, a primeira pelo City, ele disputou 48 partidas, marcou três gols e deu 11 assistências. Pela Seleção Brasileira, são 13 jogos, um gol e uma assistência. Na primeira lista do italiano, Savinho não foi chamado.

Savinho foi revelado pelo Atlético-MG e foi campeão mineiro, da Copa do Brasil e do Brasileirão pelo clube em 2021. Antes de chegar no futebol inglês, ele passou por PSV e Girona.

Nesta temporada, apenas seis jogadores custaram mais de 70 milhões de euros. Uma provável venda do atacante o colocará na lista das maiores compras da temporada.

As contratações mais caras desta janela de transferências