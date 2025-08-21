Geovanna Santos termina em 10º e Bárbara Santos é a 12ª nas eliminatórias da bola

Assim como ocorreu nas eliminatórias do arco, as brasileiras levantaram o público nas apresentações da bola, mas não conseguiram vagas para a final deste aparelho no Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica, que começou nesta quarta-feira (20), no Rio de Janeiro.
Geovanna Santos repetiu a colocação do arco e foi a 10ª colocada. A capixaba obteve nota 27.500, com 12.000 de dificuldade, 7.700 de execução e 7.800 na parte artística.
Jojô, como é chamada pelas colegas de equipe, é a segunda reserva da final programada para o domingo (24), na Arena Carioca 1.
Bárbara Domingos foi a 12ª colocada com 27.250. Ela obteve 11.500 de dificuldade, 8.000 de execução e 7.750 na artística.
A alemã Darja Varfolomeev repetiu o excelente desempenho e mais uma vez liderou com 30.350. A segunda colocada foi a búlgara Stiliana Nikolova, com 29.400.
Geovanna e Bárbara competirão na quinta-feira (21), nas classificatórias de maças e fita a partir das 9h. E elas serão as duas primeiras a se apresentar.
As oito finalistas
- Darja Varfolomeev (ALE) - 30.350
- Stiliana Nikolova (UCR) - 29.400
- Tara Dragas (ITA) - 29.000
- Meital Maayan Sumkin (ISR) - 28.650
- Sofia Raffaeli (ITA) - 28.350
- Takhmina Ikromova (UZB)- 28.300
- Rin Keys (EUA) - 28.100
- Polina Karika (UCR) - 27.600
* O repórter viajou a convite da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG).