Georgina Rodríguez exibe diamante de noivado com Cristiano Ronaldo; confira valor milionário da peça

Casal está junto desde 2016. @georginagio / Instagram / Reprodução

Depois de nove anos de relacionamento, o craque Cristiano Ronaldo pediu a influenciadora Georgina Rodríguez em casamento. Ela divulgou a novidade nas redes sociais, nesta segunda-feira (11), com uma foto do anel de noivado e a legenda "Sim, eu quero. Nesta e em todas as minhas vidas".

Chamou a atenção o diamante gigante que orna a peça. Segundo a revista americana de moda Harper's Bazaar, o anel é "uma peça de tamanho colossal e valor incalculável, inicialmente avaliada em cerca de 5 milhões de euros (cerca de R$ 32 milhões) ou até mais".

O romance entre o craque português e Georgina começou em 2016, quando ela trabalhava como vendedora em uma loja da Gucci em Madrid.

Desde então, os dois passaram a ser vistos juntos em viagens e eventos, consolidando a relação. O casal tem duas filhas: Alana Martina, nascida em 2017, e Bella Esmeralda, de 2022. Ronaldo também é pai de outros três filhos.