Genoa x Juventus pelo Campeonato Italiano: onde assistir ao vivo, escalações e lances em tempo real

Genoa e Juventus se enfrentam neste domingo (31), às 13h30min, pela segunda rodada do Campeonato Italiano. O jogo ocorre no estádio Luigi Ferraris, em Genova, na Itália.
Escalações para Genoa x Juventus
Genoa: Nicola Leali, Brooke Norton-Cuffy, Johan Vásquez, Alessandro Marcandalli, Aaron Martín, Morten Frendrup, Patrizio Masini, Valentín Carboni, Nicolae Stanciu, Albert Gronbaek, Lorenzo Colombo. Técnico: Patrick Vieira
Juventus: Michele Di Gregorio, Federico Gatti, Bremer, Lloyd Kelly, Pierre Kalulu, Khéphren Thuram, Manuel Locatelli, Andrea Cambiaso, Francisco Conceição, Jonathan David, Kenan Yildiz. Técnico: Igor Tudor
Arbitragem para Genoa x Juventus
Daniele Chiffi (ITA).
Onde assistir a Genoa x Juventus
A partida será transmitida ao vivo pela ESPN 4 e pelo Disney+.