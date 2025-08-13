GE TV: o que se sabe sobre novo canal da Globo que promete competir com a CazéTV

A TV Globo acertou a contratação do narrador Jorge Iggor (ex-TNT) e Mariana Spinelli (ex-ESPN) para integrar a equipe do novo projeto digital do Grupo, a GE TV. O canal utilizará o atual endereço do GE no Youtube, que já conta com mais de 6 milhões de inscritos, ainda não tem data para estreia. A ideia é que seja lançado ao longo dos próximos meses, para competir com a influência e audiência da CazéTV no meio digital.

Revelado inicialmente pela Folha de S. Paulo, o novo canal será lançado no YouTube, em moldes semelhantes àquele adotado pela CazéTV - que já conta com transmissões de futebol, Olimpíada, Copa do Mundo, NFL, entre outros, no portfólio de eventos. A ideia da Globo é competir no meio digital, pelo engajamento de usuários e uma audiência que deixa a TV para outros produtos, como a própria redes sociais e o streaming.

A futura GE TV contará com grade semelhante àquela adotada pela CazéTV atualmente, com transmissão de eventos esportivos - tanto que a TV Globo busca se aproximar da NFL para isso -, mas também com programas diversificados, semelhante ao estilo 'mesa redonda', que já é adotado pela concorrente na transmissão do Campeonato Brasileiro e como ocorreu no Mundial de Clubes.

A Globo entende que uma das formas de explorar essa audiência passa pelos conteúdos pré e pós-jogos, seja do Brasileirão ou dos outros eventos que serão exclusivos do novo canal. Atualmente, na TV Globo, SporTV e Premiere, o Grupo passou a explorar mais esses formatos, com apresentadores e comentaristas no campo de jogo.

O estilo, que é adotado por transmissões na Europa, como Sky Sports, também foi utilizado pela CazéTV neste ano, como Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro e o próprio Mundial de Clubes.

A GE TV contará com apresentadores e comentaristas 'emprestados' do portal esportivo do Grupo Globo, mas está trabalhando em construir um novo rol de profissionais, que não trabalhem nos demais produtos da empresa. Por isso que Jorge Iggor e Mariana Spinelli, que já se destacavam em outras emissoras, foram escolhidos para liderar o novo projeto.