Gauff troca de técnico antes do US Open e aposta em profissional que ajustou saque de Sabalenka

Principal tenista dos Estados Unidos, Coco Gauff vai disputar o US Open com novo treinador. Contratado para auxiliá-la justamente no Grand Slam do ano passado, Matt Daly rompeu a parceria com a número 3 do mundo, que será dirigida por Gavin MacMillan, responsável por ajudar a resolver problemas do saque de Aryna Sabalenka, atualmente a melhor do mundo, e por JC Faurel, com quem já trabalhava.

Disposta a ganhar novamente o principal torneio em seu país - foi campeã em 2023 -, Gauff já teria rompido com Matt Daly há alguns dias. O profissional evitou críticas à tenista e garantiu que tudo está bem.

"Só tenho coisas boas a dizer sobre Coco. Adorei trabalhar com ela", disse o treinador ao site Bounces. A parceria durou menos de um ano, mas rendeu a segunda colocação no ranking - acabou de ser superada por Iga Swiatek - e os troféus do China Open e do WTA Finals de 2024, al´Pem de Roland Garros na atual temporada.

Nesta quarta-feira, Gauff já foi vista treinando nos Estados Unidos com sua 'nova' equipe. Ela manteve a parceria de longa data com JC Faurel, e contratou MacMillan para ajudá-la a ter um saque ainda mais potente, o que completaria seu forte jogo ofensivo. O serviço vinha sendo a ponto fraco da tenista, já com 42 duplas faltas no ano.