Gauff desbanca Bronzetti na agressividade e se mantém firme na busca do 2º título em Cincinnati

Campeã de 2023, a norte-americana Coco Gauff deu mais uma passo na busca pelo segundo título no Cincinnati Open. A segunda colocada do ranking precisou de somente 1h19 para desbancar a italiana Lucia Bronzetti no WTA 1000 e se garantir nas quartas de final, com vitória por 6/2 e 6/4.

Gauff não precisou entrar em quadra na rodada passada, ganhando por W.O. de Dayana Yastremska e tinha de provar que estava em ritmo após cometer erros, sobretudo no saque, na semana passada, no WTA 1000 de Montreal.

A apresentação diante da italiana foi em alto nível graças ao jogo ofensivo da norte-americana. "Na maior parte do tempo, joguei agressivamente", exaltou Gauff. Talvez tenha ficado passiva em algumas trocas de bola. Mas é difícil (manter a força), as bolas são superleves e voam. E ela não estava me dando muita velocidade, então estava tentando apenas jogar de forma controlada, mas também agressiva", completou.

A norte-americana começou o duelo das oitavas com imposição e logo abriu 3 a 0. Quando permitiu a devolução da quebra e podia ceder a igualdade em 3 a 3, novamente aproveitou o break point e enfileirou três pontos para fechar em 6 a 2.

A segunda parcial começou parecida, com quebra e Gauff sacando para fazer 3 a 0. Mas a italiana reagiu e empatou por 2 a 2. Com 5 a 4, a segunda do ranking pressionou o saque de Bronzetti e fechou com quebra, no primeiro match point.