Gaúchos e outros brasileiros são indicados à Bola de Ouro 2025; veja as listas

Brasil está concorrendo nas categorias de melhor jogador e jogadora, goleiro, treinador de futebol feminino, atleta sub-21 e clube do ano

