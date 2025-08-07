A Revista France Football divulgou nesta quinta-feira (7) os indicados ao prêmio Bola de Ouro. Há brasileiros concorrendo nas categorias de melhor jogador e jogadora, goleiro, treinador de futebol feminino, atleta sub-21 e clube do ano. Os vencedores serão anunciados no dia 22 de setembro, no Théâtre du Châtelet, em Paris.
A lista de 30 atletas do futebol masculino conta com o gaúcho Raphinha, do Barcelona, e de Vinicius Júnior, do Real Madrid. O atual vencedor da Bola de Ouro é Rodri, mas o espanhol não está concorrendo, pois esteve lesionado na temporada 2024/2025.
Outro gaúcho que concorre a um prêmio é Alisson, do Liverpool. O ex-jogador do Inter foi indicado ao Troféu Yashin, dado ao melhor goleiro do mundo. Ele já venceu a premiação em 2020. O argentino Dibu Martínez foi premiado nas últimas duas edições.
Futebol feminino
No futebol feminino também foram indicadas 30 jogadoras. Duas brasileiras estão na lista: Marta, do Orlando Pride, e Amanda Gutierres, do Palmeiras. As duas foram importantes para o título da Copa América Feminina com a Seleção Brasileira. Aitana Bonmatí, do Barcelona, é a atual bicampeã.
Arthur Elias está concorrendo ao prêmio de melhor treinador do futebol feminino. Ele conquistou o título da Copa América e a prata nos Jogos Olímpicos de 2024.
Sub-21 e o clube do ano
Entre os melhores sub-21 do mundo, Estêvão representa o Brasil na lista de 10 atletas. O ex-Palmeiras, que agora atua pelo Chelsea, concorre ao Troféu Kopa. Lamine Yamal é o atual vencedor e concorre novamente.
Por fim, o Botafogo, campeão da Libertadores e do Brasileirão do ano passado, está concorrendo ao prêmio de melhor clube de 2024/2025. Barcelona, Chelsea, Liverpool e PSG estão concorrendo.
Jogadores indicados à Bola de Ouro 2025
- Dembélé (Paris Saint-Germain)
- Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain)
- Jude Bellingham (Real Madrid)
- Désiré Doué (Paris Saint-Germain)
- Denzel Dumfries (Inter de Milão)
- Guirassy (Borussia Dortmund)
- Haaland (Manchester City)
- Viktor Gyökeres (Sporting)
- Hakimi (Paris Saint-Germain)
- Harry Kane (Bayern de Munique)
- Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain)
- Robert Lewandowski (Barcelona)
- Alexis Mac Allister (Liverpool)
- Lautaro Matinez (Inter de Milão)
- Scott Mctominay (Napoli)
- Kylian Mbappé (Real Madrid)
- Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)
- João Neves (Paris Saint-Germain)
- Pedri (Barcelona)
- Cole Palmer (Chelsea)
- Michael Olise (Bayern de Munique)
- Raphinha (Barcelona)
- Declan Rice (Arsenal)
- Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain)
- Van Dijk (Liverpool)
- Vini Jr. (Real Madrid)
- Mohamed Salah (Liverpool)
- Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)
- Vitinha (Paris Saint-Germain)
- Lamine Yamal (Barcelona)
Melhor jogadora
- Lucy Bronze (Chelsea/Inglaterra)
- Barbra Banda (Orlando Pride/Zâmbia)
- Aitana Bonmatí (Barcelona/Espanha)
- Sandy Baltimore (Chelsea/França)
- Mariona Caldentey (Arsenal/Espanha)
- Klara Buhl (Bayern de Munique/Alemanha)
- Sofia Cantore (Juventus/Itália)
- Steph Catley (Arsenal/Austrália)
- Melchie Dumornay (Lyon/Haiti)
- Temwa Chawinga (Kansas City Current/Malawi)
- Emily Fox (Arsenal/EUA)
- Cristiana Girelli (Juventus/Itália)
- Esther Gonzalez (Gotham/Espanha)
- Caroline Hansen (Barcelona/Noruega)
- Patri Guijarro (Barcelona/Espanha)
- Amanda Gutierres (Palmeiras/Brasil)
- Hannah Hampton (Chelsea/Inglaterra)
- Pernille Harder (Bayern de Munique/Dinamarca)
- Lindsey Heaps (Lyon/EUA)
- Chloe Kelly (Manchester City e Arsenal/Inglaterra)
- Marta (Orlando Pride/Brasil)
- Frida Leonhardsen Maanum (Arsenal/Noruega)
- Ewa Pajor (Barcelona/Polônia)
- Clara Mateo (Paris FC/França)
- Alessia Russo (Arsenal/Inglaterra)
- Claudia Pina (Barcelona/Espanha)
- Alexia Putellas (Barcelona/Espanha)
- Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea/Suécia)
- Caroline Weir (Real Madrid/Escócia)
- Leah Williamson (Arsenal/Inglaterra)
Troféu Yashin
- Alisson (Liverpool)
- Yassine "Bono" Bounou (Al-Hilal)
- Lucas Chevalier (Lille)
- Thibaut Courtois (Real Madrid)
- Gianluigi Donnarumma (PSG)
- Dibu Martínez (Aston Villa)
- Jan Oblak (Atlético de Madrid)
- David Raya (Arsenal)
- Matz Sels (Nottingham Forest)
- Yann Sommer (Inter de Milão)
Melhor treinador(a) do futebol feminino
- Sonia Bompastor (Chelsea)
- Arthur Elias (Brasil)
- Justine Madugu (Nigéria)
- Renée Slegers (Arsenal)
- Sarina Wiegman (Inglaterra)
Troféu Kopa
- Pau Cubarsí (Barcelona)
- Ayyoub Bouaddi (Lille)
- Desiré Doué (PSG)
- Estêvão (Chelsea)
- Dean Huijsen (Real Madrid)
- Myles Lewis-Skelly (Arsenal)
- Rodrigo Mora (Porto)
- João Neves (PSG)
- Lamine Yamal (Barcelona)
- Kenan Yildiz (Juventus)
Melhor clube de 2024/2025
- Barcelona
- Botafogo
- Chelsea
- Liverpool
- PSG