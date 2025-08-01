Gaúcho Carlos Ribeiro lidera eliminatórias dos skate street do Pro Tour STU na Suécia

Carlos Ribeiro durante as eliminatórias em Varberg. Julio Detefon / Divulgação / STU

A abertura da segunda etapa do Pro Tour STU, a nova liga mundial de skate inserida no calendário este ano, em Varberg, na Suécia, teve o gaúcho Carlos Ribeiro com a melhor nota das eliminatórias do street.

Nesta sexta-feira (1º), no Freden Skatepark, Ribeiro venceu a terceira bateria com a nota 85,24. O segundo lugar geral ficou com o sueco Koffe Kroon, que fez 83,07 para vencer a segunda série eliminatória.

— Estou muito feliz. Poder competir num evento brasileiro fora do nosso país é gratificante demais, um marco. É a globalização, o crescimento do STU, agora com expansão internacional. E acredito que vai crescer cada vez mais e trazer só coisas boas para nós, skatistas. Até porque passamos a ter mais um evento, e com premiação gorda. Demorei a pegar no tranco por conta do fuso, mas tudo funcionou bem e já avancei para a semi — disse Carlos Ribeiro, que foi vice-campeão na etapa de Porto Alegre.

Os 23 skatistas foram agrupados em seis baterias e apenas os vencedores de cada série se garantiram nas semifinais. Os segundo e terceiro colocados disputarão uma repescagem, no sábado (2) para apontar os outros seis semifinalistas.

Confira os resultados de cada bateria:

Bateria 1:

1º – Ivan Monteiro (BRA) – 77,79

2º – Kalani Konig (BRA) – 33,64

3º – Alexander Risvad (DIN) – 21,50

Bateria 2:

1º – Koffe Kroon (SUE) – 83,07

2º – Gabryel Aguilar (BRA) – 67,75

3º – Kilian Zehnder (SUI) – 66,96

4º – Lucas Rabelo (BRA) – 52,50

Bateria 3:

1º – Carlos Ribeiro (BRA) – 85,24

2º – Marcelo Batista (BRA) – 61,85

3º – Carlos Iqui (BRA) – 56,59

4º – Josef Jatta (SUE) – 42,81

Bateria 4:

1º – Ivan Federico (ITA) – 52,79

2º – Adriel Parmisano (ARG) – 48,30

3º – Wallace Gabriel (BRA) – 45,65

4º – Trenton McClung (EUA) – 24,03

Bateria 5:

1º – Angelo Caro (PER) – 77,89

2º – Richard Tury (SLO) – 70,00

3º – Danny Leon (ESP) – 57,18

4º – Jake Ilardi (EUA) – 46,11

Bateria 6:

1º – João Lucas Alves (BRA) – 79,17

2º – Dominick Walker (EUA) – 75,83

3º – Mauro Iglesias (ARG) – 67,40

4º – Bruno Melão (BRA) – 50,98

*Os vencedores de cada bateria se classificaram automaticamente para as semifinais.