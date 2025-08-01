Gaúcho Carlos Ribeiro lidera eliminatórias dos skate street do Pro Tour STU na Suécia

A abertura da segunda etapa do Pro Tour STU, a nova liga mundial de skate inserida no calendário este ano, em Varberg, na Suécia, teve o gaúcho Carlos Ribeiro com a melhor nota das eliminatórias do street.
Nesta sexta-feira (1º), no Freden Skatepark, Ribeiro venceu a terceira bateria com a nota 85,24. O segundo lugar geral ficou com o sueco Koffe Kroon, que fez 83,07 para vencer a segunda série eliminatória.
— Estou muito feliz. Poder competir num evento brasileiro fora do nosso país é gratificante demais, um marco. É a globalização, o crescimento do STU, agora com expansão internacional. E acredito que vai crescer cada vez mais e trazer só coisas boas para nós, skatistas. Até porque passamos a ter mais um evento, e com premiação gorda. Demorei a pegar no tranco por conta do fuso, mas tudo funcionou bem e já avancei para a semi — disse Carlos Ribeiro, que foi vice-campeão na etapa de Porto Alegre.
Os 23 skatistas foram agrupados em seis baterias e apenas os vencedores de cada série se garantiram nas semifinais. Os segundo e terceiro colocados disputarão uma repescagem, no sábado (2) para apontar os outros seis semifinalistas.
Confira os resultados de cada bateria:
Bateria 1:
- 1º – Ivan Monteiro (BRA) – 77,79
- 2º – Kalani Konig (BRA) – 33,64
- 3º – Alexander Risvad (DIN) – 21,50
Bateria 2:
- 1º – Koffe Kroon (SUE) – 83,07
- 2º – Gabryel Aguilar (BRA) – 67,75
- 3º – Kilian Zehnder (SUI) – 66,96
- 4º – Lucas Rabelo (BRA) – 52,50
Bateria 3:
- 1º – Carlos Ribeiro (BRA) – 85,24
- 2º – Marcelo Batista (BRA) – 61,85
- 3º – Carlos Iqui (BRA) – 56,59
- 4º – Josef Jatta (SUE) – 42,81
Bateria 4:
- 1º – Ivan Federico (ITA) – 52,79
- 2º – Adriel Parmisano (ARG) – 48,30
- 3º – Wallace Gabriel (BRA) – 45,65
- 4º – Trenton McClung (EUA) – 24,03
Bateria 5:
- 1º – Angelo Caro (PER) – 77,89
- 2º – Richard Tury (SLO) – 70,00
- 3º – Danny Leon (ESP) – 57,18
- 4º – Jake Ilardi (EUA) – 46,11
Bateria 6:
- 1º – João Lucas Alves (BRA) – 79,17
- 2º – Dominick Walker (EUA) – 75,83
- 3º – Mauro Iglesias (ARG) – 67,40
- 4º – Bruno Melão (BRA) – 50,98
*Os vencedores de cada bateria se classificaram automaticamente para as semifinais.
**Os segundos e terceiros colocados, de cada bateria, disputarão a repescagem.