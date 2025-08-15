Gaúcha lidera vela no Pan Júnior

A velejadora gaúcha Ana Carolina Roth (Veleiros do Sul) começou na liderança da classe ILCA 6, a antiga Laser Radial, nos Jogos Pan-Americanos Júnior.
Nesta sexta-feira (15), na Playa San José, em Encarnación, no Paraguai, ela terminou em segundo lugar nas duas regatas disputadas e com quatro pontos perdidos está na primeira posição.
Uma terceira regata estava programada, mas foi cancelada pela falta de ventos, algo que prejudicou todas as classes. O segundo lugar é da estadunidense Isabella Mendoza, com cinco. Eliza Denning, de Bahamas, com sete é a terceira.
No IQFoil, Sofia Rocha (Iate Clube de Brasília-DF) foi a quinta colocada na única prova realizada nesta sexta. A líder é Zara Rozeboom, de Aruba.
Gustavo Kiessling (Iate Clube de Brasília) foi quarto na primeira e 11º colocado na segunda regata e com 15 pontos perdidos ocupa o sétimo lugar nos barcos da ILCA 7. O estadunidense Charles Barclay é o líder, após uma vitória e um segundo, com apenas três pontos perdidos.
Lucas Pes Fonseca (Ocean Kite Point-MS) será o representante do Brasil na Fórmula Kite, que não teve regatas nesta sexta.