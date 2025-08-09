Gaúcha Gabriela Cé é semifinalista do ITF W50 de Koksijde

Cé tem 14 títulos no circuito da ITF. Pierre Bailly / Divulgação/Flanders Ladies Trophy Koksijde

A tenista gaúcha Gabriela Cé está classificada para as semifinais do Flanders Ladies Trophy Koksijde, torneio ITF W50 disputado em quadras de saibro, na cidade localizada na província de Flanders Ocidental, na Bélgica.

Nesta sexta-feira (8), ela derrotou a a espanhola Cristina Diaz por 6/2 e 6/4, em 2h16min de partida.

Cé, de 32 anos, é a número 419 do ranking mundial da WTA. Na semifinal, ela vai enfrentar a japonesa Ikumi Yamazaki (412ª), que eliminou a cabeça de chave 7, a indonésia Priska Nugroho (314ª), com parciais de 2/6, 6/2 e 6/3, após 2h26min de confronto.

A campanha até o momento está garantindo a jogadora nascida em Porto Alegre um salto de 30 posições na classificação mundial.

Com 14 títulos no currículo, Gabriela Cé tem como principal conquista, o W25 do Rio de Janeiro em 2022.