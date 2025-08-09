Gaúcha Gabriela Cé é eliminada na semifinal do ITF W50 de Koksijde

Cé está voltando para o grupo das 400 primeiras do mundo. Pierre Bailly / Divulgação/Flanders Ladies Trophy Koksijde

A tenista gaúcha Gabriela Cé foi eliminada nas semifinais do Flanders Ladies Trophy Koksijde, torneio ITF W50 disputado em quadras de saibro, na cidade localizada na província de Flanders Ocidental, na Bélgica.

Na última sexta-feira (8), ela perdeu para a japonesa Ikumi Yamazaki, 412ª do ranking mundial, por 2 a 0, com um duplo 6/2, em 1h32min de partida.

Cé, 32 anos, iniciou a competição como a número 419 do ranking mundial da WTA. Com o desempenho e os resultados de outros torneios, ela está provisoriamente ganhando 28 posições e chegando ao 391º lugar.