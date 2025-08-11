Gaúcha conquista ouro no skate street no Pan Júnior e garante vaga nos Jogos adultos de Lima

O Brasil conquistou mais uma medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos Júnior, em Assunção, no Paraguai. A gaúcha de Canoas, Maria Lúcia Rocha ficou com o primeiro lugar no skate street feminino.
A brasileira, inclusive, desbancou a norte-americana Poe Pinson, quinta colocada nos Jogos Olímpicos de Paris no ano passado, que ficou com a prata.
O ouro também garantiu uma vaga para Maria Lúcia nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, em 2027.
Maria somou 151.21 pontos, enquanto Poe teve 143.31 e a argentina Morena Dominguez acumulou 113.81, ficando com bronze.