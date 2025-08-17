Gaúcha Cibelle Jungblut é ouro nas águas abertas do Pan Júnior

Cibelle, a medalha de ouro e o passaporte para Lima 2027. Simone Marinho / Divulgação/COB

A tradição gaúcha nas águas abertas foi confirmada, neste domingo (17), em Assunção, no Paraguai. Após a prata de Matheus Melecchi nos 10 km masculino, foi a vez de Cibelle Jungblut faturar o ouro na prova feminina.

Cibelle, que também é atleta do Grêmio Náutico União, completou o percurso em 2h01min14seg, superando a equatoriana Ana Abad por três segundos.

A nadadora de 22 anos é irmã de Viviane Jungblut, que representou o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e que foi bronze, nesta prova, nos Jogos Pan-Americanos de Lima em 2019 e de Santiago em 2023.

Com o título em Assunção, ela garantiu vaga no Pan de 2027, que voltará a ser disputado em Lima.