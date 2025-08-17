Garro reconhece fase difícil e cobra união no Corinthians: 'Futebol é dentro e fora de campo'

O argentino Rodrigo Garro foi a voz do Corinthians após a derrota por 2 a 1 para o Bahia, neste sábado, na Neo Química Arena, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em um discurso firme, o meia destacou a entrega do elenco, mas reconheceu a fase difícil do clube dentro e fora de campo.

"A gente coloca a cara, a gente briga pela torcida, que sabe que o time não está onde queremos, mas o Corinthians é isso, né. Agora é tomar porrada porque as coisas não estão saindo como queremos. Agora é trabalhar para que todo o clube, não só os jogadores, mas o clube como um todo faça as coisas certas para que também as coisas aconteçam no campo. Futebol é dentro, mas também é fora de campo", afirmou o camisa 10.

Garro ressaltou ainda a dificuldade em transformar volume ofensivo em gols e a forma como os erros têm custado caro à equipe. "Sabemos que estamos numa fase onde estamos pagando caro por cada erro. A gente faz coisas para acontecer o gol, mas ele não chega e a gente depois toma o gol. Em dois lances que chegaram eles venceram, mas não tem desculpa, temos que saber o momento do clube, todo mundo, não só os jogadores."

Com o resultado, o Corinthians estacionou nos 22 pontos e aparece na 13ª colocação do Brasileirão. A equipe volta a campo no próximo domingo, diante do Vasco, em São Januário, pressionada pela necessidade de recuperação para se afastar da parte de baixo da tabela.