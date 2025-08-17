Gabigol marca presença em jogo do Cruzeiro no feminino e reforça desejo de atuar na modalidade

O atacante Gabigol esteve presente neste domingo (17), na Arena Independência, em Belo Horizonte, para acompanhar a vitória do Cruzeiro por 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino. O jogador, de 28 anos, aproveitou a ocasião para reforçar um desejo que vem manifestando há algum tempo: trabalhar no futebol feminino no futuro.

"Desde o Santos eu sempre acompanhei. No Flamengo também foi assim e não seria diferente. Eu converso muito com elas. Todos sabem que tenho vontade de trabalhar no futebol feminino. Mas está muito cedo, tenho 28 anos, mas gosto bastante", declarou Gabigol, que se mostrou novamente envolvido com a modalidade.

Essa não foi a primeira vez que o atacante falou abertamente sobre o tema. Em entrevistas anteriores, Gabigol já havia citado a intenção de, no futuro, se dedicar a projetos ligados ao futebol feminino, seja na área técnica, de gestão ou até mesmo no apoio ao desenvolvimento da categoria. Sua presença constante em partidas importantes reforça a proximidade com o ambiente.

O jogo acompanhado pelo atacante terminou com a classificação do Cruzeiro para a semifinal. Após empate sem gols no duelo de ida, no Canindé, a equipe mineira garantiu a vaga com gols de Letícia Ferreira e Gisseli, ambos marcados no segundo tempo. O resultado confirmou o time entre os quatro melhores do campeonato.

Na próxima fase, o Cruzeiro enfrentará o Palmeiras, que no mesmo domingo eliminou o Flamengo com vitória por 3 a 0, em Barueri. O time paulista reverteu a derrota por 3 a 2 sofrida no jogo de ida e avançou com autoridade, com gols de Tainá Maranhão, Brena e Amanda Gutierres.