Fritz elimina Rublev e vai encarar Shelton nas semifinais do Masters 1000 de Toronto

O Masters 1000 de Toronto terá um duelo 100% estadunidense em uma das semifinais. Taylor Fritz e Ben Shelton se enfrentam nesta quarta-feira (6), não antes das 21h10min, em busca de vaga na decisão do torneio.
Na terça-feria (5), Fritz avançou para sua primeira semifinal no Canadá, com uma vitória sobre Andrey Rublev.
O californiano, quarto colocado no ranking da ATP, derrotou o russo (11º) por 6/3 e 7/6 (7-4). Com um total de 20 aces, ele precisou de apenas 82 minutos de jogo para interromper o caminho de Rublev rumo à sua segunda final consecutiva no Canadá — ele ficou com o vice-campeonato no ano passado ao perder para o australiano Alexei Popyrin na final.
Fritz, segundo cabeça de chave em Toronto, com as desistências de Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, lutará por uma vaga na final contra o compatriota Ben Shelton, que derrotou o australiano Alex De Minaur por 6/3 e 6/4 na segunda partida de quartas de final disputada na terça-feira.
A outra semifinal será entre o alemão Alexander Zverev, primeiro cabeça de chave, e o russo Karen Khachanov.