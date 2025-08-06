Fritz elimina Rublev e avança às semifinais do Masters 1000 de Toronto

O americano Taylor Fritz avançou para sua primeira semifinal do Masters 1000 do Canadá nesta terça-feira (5) com uma vitória sobre o russo Andrei Rublev.
O californiano, quarto colocado no ranking da ATP, derrotou Rublev (11º) por 6-3 e 7-6 (7/4) nesta partida das quartas de final disputada em Toronto.
Com um total de 20 aces, Fritz precisou de apenas 82 minutos de jogo para interromper o caminho de Rublev rumo à sua segunda final consecutiva no Canadá, onde ficou com o vice-campeonato no ano passado ao perder para o australiano Alexei Popyrin.
Rublev ficou em desvantagem no placar desde que seu adversário abriu 3 a 0 no primeiro set e só ameaçou reagir no final do segundo.
Com uma desvantagem de 5 a 4, o russo salvou um match point e encontrou sua primeira quebra da noite para forçar o tiebreak, no qual Fritz se recuperou mentalmente e dominou desde o início.
O americano, segundo cabeça de chave em Toronto, com as desistências de Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, lutará por uma vaga na final contra o vencedor da outra partida desta terça-feira, entre seu compatriota Ben Shelton e o australiano Alex De Minaur.
A outra semifinal será entre o alemão Alexander Zverev, primeiro cabeça de chave, e o russo Karen Khachanov.
* AFP