Fluminense x América de Cali pela Sul-Americana: onde assistir ao vivo, escalações e lances em tempo real 

Fluminense e América de Cali se enfrentam nesta terça-feira (19), às 21h30min, pela volta das oitavas de final da Sul-Americana. A partida ocorre no Maracanã, no Rio de Janeiro. No jogo de ida, os cariocas venceram por 2 a 1.
Escalações para Fluminense x América de Cali
Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Freytes, Manoel e Renê; Hércules, Martinelli e Lima (Nonato); Serna, Everaldo e Canobbio. Técnico: Renato Portaluppi.
América de Cali: Soto; Candelo, Mina, Navarro e Tovar; Carrascal, Pestaña e Escobar; Barrios, Lucumí e Ramos. Técnico: Gabriel Raimondi.
Arbitragem para Fluminense x América de Cali
Alexis Herrera, auxiliado por Lubin Torrealba e Alberto Ponte (trio da Venezuela). VAR: Juan Soto
Onde assistir a Fluminense x América de Cali
A partida será transmitida ao vivo no SBT e no Paramount+.