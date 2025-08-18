Fluminense x América de Cali pela Sul-Americana: onde assistir ao vivo, escalações e lances em tempo real 

Fluminense x América de Cali: tudo sobre o jogo das oitavas de final da Sul-Americana. Arte GZH

Fluminense e América de Cali se enfrentam nesta terça-feira (19), às 21h30min, pela volta das oitavas de final da Sul-Americana. A partida ocorre no Maracanã, no Rio de Janeiro. No jogo de ida, os cariocas venceram por 2 a 1.

Escalações para Fluminense x América de Cali

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Freytes, Manoel e Renê; Hércules, Martinelli e Lima (Nonato); Serna, Everaldo e Canobbio. Técnico: Renato Portaluppi.

América de Cali: Soto; Candelo, Mina, Navarro e Tovar; Carrascal, Pestaña e Escobar; Barrios, Lucumí e Ramos. Técnico: Gabriel Raimondi.

Arbitragem para Fluminense x América de Cali

Alexis Herrera, auxiliado por Lubin Torrealba e Alberto Ponte (trio da Venezuela). VAR: Juan Soto

Onde assistir a Fluminense x América de Cali

A partida será transmitida ao vivo no SBT e no Paramount+.

Tempo real de Fluminense x América de Cali