Fluminense anuncia colombiano Santiago Moreno como reforço até 2029 para substituir Jhon Arias

O Fluminense oficializou nesta terça-feira a contratação do colombiano Santiago Moreno, reforço que chega para compor o setor ofensivo tricolor até o fim de 2029. O jogador de 25 anos estava no Portland Timbers, dos Estados Unidos, e desembarcou no Rio de Janeiro após resolver pendências contratuais e realizar exames médicos. A negociação se estendeu por semanas, mas contou com a insistência do próprio atleta, que manifestou o desejo de vestir a camisa do clube desde o início das conversas.

Moreno chega em um momento estratégico para o Fluminense, que busca recompor seu elenco após a saída de Jhon Arias para o Wolverhampton, da Inglaterra. A diretoria mapeou o mercado sul-americano em busca de um jogador com características semelhantes, e encontrou no compatriota um perfil de velocidade, boa leitura tática e capacidade de finalização, qualidades que se somam à versatilidade para atuar tanto pela ponta direita quanto pelo lado esquerdo. A concorrência interna será intensa, já que o setor conta com nomes como Canobbio, Kevin Serna, Keno, Soteldo e Lavega.

Apesar do acerto, o colombiano não poderá atuar nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O prazo de inscrição na competição encerrou-se na última sexta-feira, e sua estreia dependerá de uma eventual classificação para as quartas, quando a Conmebol permite até três alterações na lista de jogadores inscritos. Assim, a estreia de Moreno pelo clube deverá ocorrer em partidas do Campeonato Brasileiro ou, caso confirmada a classificação, no mata-mata continental.

O reforço será o 11º estrangeiro do elenco, o que cria um desafio para Renato Gaúcho na montagem das listas de relacionados, já que as regras da CBF limitam a nove o número de atletas nascidos fora do Brasil em cada partida de torneios nacionais. Isso significa que, em determinados compromissos, ao menos dois estrangeiros precisarão ficar de fora.

Natural de Cali, Moreno foi revelado pelo América de Cali, clube pelo qual disputou quatro temporadas e conquistou o título do Apertura Colombiano. Sua trajetória internacional começou em 2021, quando se transferiu para o Portland Timbers. Na MLS, acumulou 146 partidas, com 22 gols e 31 assistências, números que evidenciam sua capacidade de decisão e participação direta em jogadas ofensivas.