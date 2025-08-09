Flamengo x Mirassol pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, escalações e lances em tempo real

Flamengo x Mirassol se enfrentam neste sábado (9), às 18h30min, pela 19ª rodada do Brasileirão. O jogo ocorre no Maracanã, no Rio de Janeiro.
Escalações para Flamengo x Mirassol
Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortin, Léo Pereira e Alex Sandro; Allan, Evertton Araújo, Plata, Arrascaeta e Samuel Lino; Samuel Lino. Técnico: Filipe Luis
Mirassol: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Danielzinho, Neto Moura e Gabriel; Negueba, Edson Carioca e Chico da Costa. Técnico: Rafael Guanaes
Arbitragem para Flamengo x Mirassol
Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG), auxiliado por Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Celso Luiz da Silva (MG). VAR: Diego Pombo Lopez (BA).
Onde assistir a Flamengo x Mirassol
O Premiere anuncia a transmissão.