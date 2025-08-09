Adversário do Inter pela Libertadores, Flamengo vence o Mirassol e lidera o Brasileirão

Léo Pereira (braço erguido) abriu o placar. Adriano Fontes / Flamengo/Divulgação

Com o Maracanã lotado de novo, o Flamengo tratou de esquecer a eliminação precoce na Copa do Brasil ao vencer por 2 a 1 o Mirassol, neste sábado, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esta foi a 12ª vitória do time carioca, líder absoluto com 40 pontos. O novato time paulista, bem organizado taticamente, segue com 28 pontos.

Manter a liderança do Brasileirão foi suficiente para o Flamengo fazer as pazes com sua torcida, decepcionada com a perda da vaga nas oitavas diante do Atlético-MG. Perdeu para o time mineiro por 1 a 0, no Rio, venceu fora pelo mesmo placar, porém, perdeu a vaga nas quartas na disputa dos pênaltis: 4 a 3.

Na sua estreia no Maracanã, o Mirassol sentiu logo a agressividade do Flamengo, marcando em cima, sob pressão e não permitindo a saída de bola do visitante.

Aos 18min, Samuel Lino, destaque pelo lado esquerdo, fez um levantamento perfeito em direção á área. O zagueiro Léo Pereira subiu com estilo e testou no canto direito de Walter: 1 a 0.

A vantagem deu maior tranquilidade ao time carioca, mesmo porque o Mirassol errava muitos passes e não conseguia sair da defesa em velocidade. Apesar da supremacia em campo, o Flamengo não ampliou o placar antes do intervalo.

O segundo tempo começou com o Mirassol avançado, empurrando o Flamengo para seu campo defensivo.

Até então pressionado, o Flamengo soube como chegar ao segundo gol aos 22 minutos. O meia Arrascaeta recebeu a bola pelo lado esquerdo, avançou e cruzou com efeito para a pequena área. Plata entrou em velocidade e só empurrou a bola para as redes: 2 a 0.

Na sua noite de estreia no Maracanã, o Mirassol não passou em branco e fez seu gol aos 28 minutos. A defesa rebateu errado um cruzamento do lado esquerdo e a sobra ficou com Gabriel. Ele teve tempo de dominar a bola e chutar cruzado no canto direito de Rossi.

O jogo ficou aberto. Aos 30, Walter fez uma defesa fantástica com a mão direita, num chute forte de Arrascaeta. O Mirassol ainda deu um último susto nos acréscimos. Alesson, do lado esquerdo, fez o levantamento e Rossi se atrapalhou no alto com Carlos Eduardo e a bola saiu pela linha de fundo, em escanteio.

Pelo Brasileirão, o Flamengo só volta a campo no dia 17 (domingo) diante do Inter, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Por coincidência, os dois times vão se enfrentam antes, mas no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas da Copa Libertadores.

FLAMENGO

Rossi; Emerson Royal (Varela), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Allan, Evertton Araújo e Arrascaeta (Bruno Henrique); Plata, Pedro (Luiz Araújo) e Samuel Lino. Técnico: Filipe Luís.

MIRASSOL

Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura (Yago Felipe), Danielzinho (José Aldo) e Gabriel (Matheus Bianqui); Negueba (Carlos Eduardo), Chico da Costa e Edson Carioca (Alesson). Técnico: Ivan Baitello (auxiliar).

GOLS - Léo Pereira, aos 18 minutos do primeiro tempo. Plata, aos 22, e Gabriel, aos 28 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Léo Ortiz (Flamengo). João Victor (Mirassol).

ÁRBITRO - Paulo Cesar Zanovelli (MG).

PÚBLICO - 64.018 torcedores.