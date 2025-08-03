Flamengo empata com o Ceará e mantém a liderança do Brasileiro de olho na Copa do Brasil

De olho na decisão da vaga da Copa do Brasil, o Flamengo empatou por 1 a 1 com o Ceará, neste domingo, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Castelão com mais de 57 mil torcedores. Com os mesmos 37 pontos do Cruzeiro, o time carioca segue na liderança, porque tem melhor saldo de gols - 24 a 19 - e um jogo a menos - 17 a 18.
O resultado foi justo, com o Flamengo indo bem no primeiro tempo, porém, demonstrando cansaço no segundo. Arrascaeta marcou para os cariocas no primeiro tempo, enquanto Pedro Raul empatou para os cearenses de cabeça, no segundo. O Ceará segue com campanha regular, com 22 pontos.
Mas o foco do Flamengo agora é decidir a vaga das oitavas da Copa do Brasil com o Atlético-MG, que largou na frente ao vencer por 1 a 0, no Maracanã. O segundo jogo vai acontecer na MRV Arena, em Belo Horizonte, na próxima quarta-feira. O time carioca precisa vencer por dois gols de diferença ou por um gol e decidir a vaga nos pênaltis.
O Flamengo manteve seu estilo de jogo ofensivo, de toque de bola e na procura permanente do gol. E usando mais o lado direito, com as avançadas do estreante Emerson Royal, na lateral, e com Plata. Foi ele quem chutou forte de longe e exigiu a primeira grande defesa de Bruno Ferreira, aos 10 minutos.
O Ceará, acuado, teria que aproveitar o contra-ataque, como fez com Pedro Henrique que avançou sozinho no lado direito e, dentro da área, chutou para forte para a boa defesa Rossi, aos 17.
Tendo Jorginho como o seu principal articular de jogadas, o Flamengo manteve o ritmo e abriu o placar aos 36 minutos. Foi uma jogada rápida, quando Léo Ortiz lançou Plata que, de cabeça, virou na área para Arrascaeta. O meia entrou de primeira a bateu com perna esquerda.
Um belo gol, comemorado com o dedo polegar na boca. Em 30 de junho ele anunciou que vai ser pai pela primeira fez. Está feliz como artilheiro do time na competição, com 10 gols. O uruguaio já marcou 87 gols com a camisa do Flamengo, a sete gols de igualar a marcar de Doval, como maior artilheiro estrangeiro do clube com 94 gols.
Mas, desgastado, Arrascaeta foi para o intervalo reclamando de dores na parte posterior da perna esquerda. Por precaução deixou seu lugar para o espanhol Saúl. O Ceará também voltou com duas mudanças, com as entradas de Lucas Mugni e Aylon para ganhar mais agressividade.
As trocas do técnico Léo Condé deram certo no time cearense, que quase empatou numa cabeçada de Lucas Mugni que acertou a trave aos nove. Na sobra, Rossi ainda teve que bloquear a finalização de Aylon. O Flamengo, menos intenso, ficou pressionado.
Apoiado pelos gritos da torcida o Ceará empatou aos 21 minutos. Lucas Mugni cobrou escanteio em curva, Rossi saiu errado e Pedro Raul subiu mais do que os zagueiros para desviar de cabeça para as redes.
O técnico Filipe Luís reforçou a parte física do Flamengo com as entradas de Allan na vaga de Jorginho e de Juninho no lugar de Bruno Henrique. Depois colocou Varela para descansar Emerson Royal e Victor Hugo no posto de Plata. As trocas deixaram o time mais compacto, diminuindo a pressão adversária e evitando o risco da derrota.
Os dois times voltam a campo pelo Brasileiro somente no outro fim de semana. O Ceará vai enfrentar o Palmeiras, domingo, em São Paulo, enquanto o Flamengo vai receber o Mirassol, no Maracanã, no sábado.
FICHA TÉCNICA
CEARÁ 1 X 1 FLAMENGO
CEARÁ - Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia (Nicolas); Lourenço (Lucas Mugni), Dieguinho (Lucas Lima) e Richardson (Fernando Sobral); Pedro Henrique (Aylon), Pedro Raul e Galeano. Técnico: Léo Condé
FLAMENGO - Rossi; Emerson Royal (Varela), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho (Allan) e Arrascaeta (Saúl); Plata (Victor Hugo), Bruno Henrique (Juninho) e Samuel Lino. Técnico: Filipe Luís.
GOLS - Arrascaeta, aos 36 minutos do primeiro tempo. Pedro Raul, aos 21 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Marllon e Richardson (Ceará). Jorginho e Bruno Henrique (Flamengo).
ÁRBITRO - Rodrigo José Pereira de Lima (PE).
RENDA - R$ 2.795.442,00
PÚBLICO - 57.887 torcedores.
LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).