Flamengo descarta lesão e Arrascaeta deve enfrentar o Atlético-MG na Copa do Brasil

A preocupação inicial com Arrascaeta foi rapidamente aliviada. Substituído no intervalo da partida contra o Ceará, no último domingo, após relatar um incômodo na parte posterior da coxa esquerda, o camisa 10 do Flamengo passou por exames de imagem e não teve lesão detectada. A expectativa no clube é de que o meia esteja disponível para enfrentar o Atlético-MG, nesta quarta-feira, em Belo Horizonte, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

O desconforto muscular foi tratado com cautela pelo departamento médico, que já havia poupado o uruguaio do primeiro duelo da eliminatória por controle de carga. Em Fortaleza, ele começou como titular, marcou o gol do empate por 1 a 1 e foi substituído ao fim da primeira etapa como medida preventiva. A ausência de diagnóstico clínico mais grave abre caminho para que o jogador esteja entre os relacionados para a decisão.

Com o gol marcado no Castelão, Arrascaeta chegou a dez no Campeonato Brasileiro e reafirma sua importância ofensiva, mesmo em meio a uma temporada com gestão física mais cuidadosa. Ele não balançava as redes desde a estreia do Flamengo no Mundial de Clubes, contra o Espérance. Ainda assim, segue entre os principais nomes da equipe na temporada, atrás apenas de Kaio Jorge na artilharia do nacional.

Na reapresentação do elenco nesta segunda-feira, os titulares realizaram trabalhos regenerativos no Ninho do Urubu. Os demais jogadores participaram de uma atividade no campo, incluindo o meia Carrascal, recém-apresentado oficialmente como reforço. Embora esteja integrado ao grupo, o colombiano só poderá estrear no próximo sábado, contra o Mirassol, pelo Brasileirão.