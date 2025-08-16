Flamengo confirma lesão leve em Emerson Royal e monitora retornos para enfrentar o Inter

O Flamengo terá um desfalque certo para o duelo com o Internacional, neste domingo, às 18h30, no Beira-Rio, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral Emerson Royal sofreu um estiramento do ligamento tibiofibular anterior central no tornozelo e segue em tratamento. O jogador apresentou melhora do inchaço, mas ainda sente dores e não tem condições de jogo.

O departamento médico rubro-negro também acompanha outros nomes. O volante Erick Pulgar, fora desde a eliminação para o Bayern de Munique no Mundial de Clubes, evolui bem da fratura no quinto metatarso do pé direito. O atleta já caminha sem dores e apresentou resultados positivos em radiografias. A expectativa é que, dentro de um mês, realize nova tomografia para avaliar a liberação definitiva.

Na defesa, Danilo pode ser novidade. O zagueiro se recupera de lesão no músculo posterior da coxa direita, sofrida contra o Fluminense em 20 de julho, e será submetido a testes de velocidade e força neste sábado. Caso seja aprovado, deve retornar já diante do Inter. Na sexta, o camisa 13 não participou do treino por precaução médica.

Outra boa notícia é a recuperação de De la Cruz. O meia uruguaio, que não atua desde o dia 16 de julho, diante do Santos, por conta de um quadro inflamatório no joelho esquerdo, voltou a treinar e pode ser utilizado por Filipe Luís.

Com a sequência de dois jogos em Porto Alegre, o Flamengo permanecerá no Sul até quinta-feira, treinando no CT do Grêmio antes do confronto pela Libertadores. A provável escalação rubro-negra tem: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira (Cleiton) e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Jorginho, Allan e Arrascaeta; Luiz Araújo, Samuel Lino (Everton Cebolinha) e Pedro.