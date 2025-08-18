Flamengo anuncia maior patrocínio do futebol brasileiro; veja o valor

Flamengo receberá R$ 250 milhões por temporada da Betano. DAVID RAMOS / GETTY IMAGES,AFP

A Betano é a nova patrocinadora do Flamengo, anunciou o clube carioca nesta segunda-feira (18). A casa de apostas pagará R$ 268,5 milhões, além de bonificações — maior patrocínio master do futebol brasileiro.

O vínculo com a casa de apostas será de três anos e quatro meses, começando a partir de setembro de 2025. O contrato terá de ser aprovado pelo Conselho Deliberativo nesta terça.

O time carioca havia rescindido com a Pixbet na semana passada e jogou sem patrocinador no confronto contra o Inter pelo Brasileirão no domingo.

Flamengo enfrentou o Inter no domingo pelo Brasileirão. Duda Fortes / Agencia RBS

Veja a nota oficial do Flamengo

O Clube de Regatas do Flamengo anuncia a Betano como sua nova parceira master.

O acordo contempla o futebol profissional, os esportes olímpicos, incluindo vôlei, basquete e futebol feminino, além da FlamengoTV, reforçando a presença da marca em diferentes frentes do Clube.

A Betano, uma das maiores e mais respeitadas empresas globais de apostas esportivas, é reconhecida por sua atuação inovadora no setor. Sua presença internacional reforça a estratégia de expansão global do Flamengo.

Trata-se do maior contrato de parceria do futebol brasileiro, resultado da força da marca Flamengo e da relevância mundial da Betano.

O Clube agradece à Betano pela confiança e pela decisão de ter o Flamengo como seu parceiro mundial.