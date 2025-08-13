Flamengo rompe com principal patrocinadora e mira novo maior contrato do futebol brasileiro; veja valores

Flamengo pode assinar com marca por até R$ 1 bilhão em caso de metas atingidas. Adriano Fontes / Flamengo

O Flamengo deve anunciar nos próximos dias um novo patrocinador máster. Adversário do Inter pelas oitavas de final da Libertadores, o clube busca valorizar ainda mais a marca e rompeu, de maneira amigável, nesta quarta-feira (13), o acordo que durava quatro anos com a casa de apostas Pixbet. O novo parceiro deve ser uma nova empresa do mesmo ramo.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que hoje, após quatro anos de uma parceria de sucesso, encerrou de comum acordo e de forma amigável o contrato de patrocínio com a empresa Pixbet. A parceria englobava também o contrato de licenciamento da marca Flabet", oficializou o clube.

Leia Mais Colorados dominam orla de Copacabana antes de Flamengo x Inter

Nos últimos meses, a parceria com a casa de apostas sofreu um desgaste com as seguidas proibições/liberações pelo governo. Apenas no começo do ano que a PixBet conseguiu a liberação para estampar a camisa do clube depois da regulamentação. Mesmo assim, descumpriu exigências legais e chegou a ser impedida pelo Ministério da Fazenda por determinado período.

Outra reclamação recente do clube carioca diz respeito ao atraso do pagamento de parcelas do contrato atual. O vínculo seria válido até dezembro deste ano e tinha possibilidade de renovação até 2027.

O clube rubro-negro não falou sobre os recentes problemas e preferiu engrandecer a parceria ao logo dos últimos anos frisando tudo o que foi conquistado em conjunto. Eram embolsados R$ 125 milhões por temporada.

"O contrato com a Pixbet foi o maior acordo de patrocínio de clubes já realizado no Brasil. Juntos conquistamos diversos campeonatos: Libertadores 2022, Copa do Brasil 2022 e 2024, Campeonato Carioca 2024 e 2025 e Supercopa do Brasil 2025. O clube agradece a parceria, com votos de sucesso para a Pixbet", lembrou a equipe.

Leia Mais Com o apoio dos colorados no Rio, Inter abre disputa das oitavas da Libertadores contra o badalado Flamengo

Nova patrocinadora

Agora, o Flamengo busca fechar com uma nova patrocinadora o mais breve possível. Segundo o GE, as principais candidatas são a Superbet e a Betano, que teriam oferecido três anos de contrato com valores acima de R$ 200 milhões por ano.