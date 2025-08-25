Finalistas do Favela na Transmissão são anunciados pela RBS TV

Participantes do projeto Favela na Trasmissão em atividade na RBS TV. Rafaela Tavares / Divulgação

Estão definidos os três finalistas do Favela na Transmissão, uma iniciativa da RBS TV, em parceria com a Central Única das Favelas do Rio Grande do Sul (Cufa-RS). O projeto busca valorizar os talentos das comunidades e proporcionar espaço de visibilidade em um dos maiores eventos do futebol de várzea do Estado: a Taça das Favelas RS.

Os finalistas são: Luis Henrique Camargo, de Guaíba, Luiz Henrique de Lima, de Porto Alegre; e Ricardo Gonçalves, de Alvorada. A disputa tem como prêmio a participação na transmissão das finais da Taça das Favelas 2025, no sábado (30).

Leia Mais Inscrições para a Taça das Favelas RS encerram nesta sexta; confira as informações da etapa estadual

O vencedor ocupará a cabine de transmissão ao lado dos comunicadores Luciano Périco, Maurício Saraiva e Diogo Olivier. O resultado do Favela na Transmissão será na quinta-feira (28). O público pode votar pelo site.