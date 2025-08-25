Finalistas do Favela na Transmissão são anunciados pela RBS TV

Estão definidos os três finalistas do Favela na Transmissão, uma iniciativa da RBS TV, em parceria com a Central Única das Favelas do Rio Grande do Sul (Cufa-RS). O projeto busca valorizar os talentos das comunidades e proporcionar espaço de visibilidade em um dos maiores eventos do futebol de várzea do Estado: a Taça das Favelas RS.
Os finalistas são: Luis Henrique Camargo, de Guaíba, Luiz Henrique de Lima, de Porto Alegre; e Ricardo Gonçalves, de Alvorada. A disputa tem como prêmio a participação na transmissão das finais da Taça das Favelas 2025, no sábado (30).
O vencedor ocupará a cabine de transmissão ao lado dos comunicadores Luciano Périco, Maurício Saraiva e Diogo Olivier. O resultado do Favela na Transmissão será na quinta-feira (28). O público pode votar pelo site.
Foram seis participantes, os quais estiveram nos estúdios da RBS TV no último domingo (17). Eles conheceram os jornalistas esportivos, participaram de uma imersão na rotina da emissora e encararam um desafio prático: gravar um comentário sobre a partida Atlético-MG e Grêmio, exibida pela RBS TV.