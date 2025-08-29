Finais da Taça das Favelas serão transmitidas pela RBS TV; saiba horário e como acompanhar

As finais da Taça das Favelas RS ocorrem a partir das 14h deste sábado (30), no Estádio Passo D'Areia. Os jogos das categorias masculina (Guajuviras de Canoas x Municipal de Montenegro) e feminina (Beltrão de Queiroz de Caxias do Sul x Vila Farrapos de Porto Alegre) serão transmitidos ao vivo pela RBS TV.
Os ingressos podem ser adquiridos gratuitamente no site da Taça das Favelas RS.
Os vencedores receberão R$ 10 mil em materiais esportivos, enquanto os times que terminarem na segunda colocação terão R$ 5 mil, também em materiais esportivos.
Saiba tudo sobre as finais da Taça das Favelas
- Data: sábado, 30 de agosto
- Horário: a partir das 14h
- Local: Estádio Passo D'Areia
- Como acompanhar: a RBS TV transmite os jogos ao vivo; os ingressos podem ser adquiridos gratuitamente no site da Taça das Favelas RS.
- Os jogos: Guajuviras x Municipal (masculino) e Beltrão de Queiroz x Vila Farrapos (feminina)