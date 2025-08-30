Finais da Taça das Favelas levam mais de 7 mil pessoas ao Passo D'areia; veja fotos

Arquibancada lotada para acompanhar as finais da Taça das Favelas RS 2025. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Palco das finais da Taça das Favelas RS 2025, o Estádio Passo D'Areia, localizado na zona norte de Porto Alegre, recebeu um bom público na tarde deste sábado (30). Desta vez, mais de 7 mil pessoas compareceram à casa do São José para acompanhar as decisões da competição.

Leia Mais Vila Farrapos vence time de Caxias do Sul e fica com a Taça das Favelas RS 2025 na categoria feminina

O tamanho do público fez jus à importância do evento. Com entrada gratuita, foram duas finais — nas categorias feminina e masculina — do maior torneio de favelas do mundo e da maior competição de base do Rio Grande do Sul.

As equipes foram recebidas com muita festa, incluindo foguetório nos arredores do estádio e charanga nas arquibancadas, ocupadas majoritariamente por torcedores da Capital, da Região Metropolitana e da Serra — de onde vieram os times finalistas. Antes dos confrontos, a celebração foi comandada por um DJ e contou também com apresentações de balé das alunas da CUFA/RS (Central Única das Favelas do Estado).

Os jogos

A primeira final foi da categoria feminina. O time Beltrão de Queiroz, de Caxias do Sul, enfrentou o Vila Farrapos, de Porto Alegre. A equipe da Capital levou a melhor, de virada, por 3 a 1.

Guajuviras, de Canoas, sagrou-se vencedor do torneio na categoria masculina. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Guajuviras, de Canoas, sagrou-se vencedor do torneio ao derrotar o Municipal, de Montenegro, nas cobranças de pênaltis, após empate de 1 a 1 no tempo normal.

Nas cobranças, Robinho, Roger e Junqueira marcaram para o Guajuviras. Renan desperdiçou para o time de Montenegro ao chutar no meio do gol, permitindo a defesa do goleiro Marcos.

Premiações

Evento esportivo reforça o papel do futebol como instrumento de inclusão e transformação social. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

A terceira edição da Taça das Favelas realizada no Rio Grande do Sul contou com 15 mil participantes. Durante meses de disputa, os jogos reuniram talentos locais de 37 cidades do Estado, reforçando o papel do esporte como instrumento de inclusão, visibilidade e transformação social.

Com o término do torneio, será formada a seleção gaúcha com os atletas que mais se destacarem na etapa estadual. Eles irão representar o Rio Grande do Sul na disputa nacional, que ocorrerá em São Paulo, com data ainda a definir.

Além disso, as equipes vencedoras receberão R$ 10 mil em material esportivo, enquanto os times que terminarem na segunda colocação terão R$ 5 mil, também em material esportivo.