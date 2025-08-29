Finais da Taça da Favela ocorrem neste sábado; conheça as equipes que disputam os títulos

Promovida pela Central Única das Favelas do Rio Grande do Sul (Cufa-RS), a competição está em sua terceira edição no Estado. Mateus Bruxel / Agência RBS

As finais da Taça das Favelas RS 2025 ocorrem neste sábado (30), no Estádio Passo D’Areia, em Porto Alegre. Serão conhecidos os campeões das categorias masculina e feminina, respectivamente: Guajuviras, de Canoas, encara o Municipal, de Montenegro; já o Beltrão de Queiroz, de Caxias do Sul, enfrenta o Vila Farrapos, de Porto Alegre. Os jogos terão transmissão ao vivo da RBS TV, a partir das 14h.

Os ingressos podem ser retirados gratuitamente no site da Taça das Favelas RS. A abertura dos portões será às 12h. A competição, promovida pela Central Única das Favelas do Rio Grande do Sul (Cufa-RS), está em sua terceira edição no Estado.

Os finalistas da Taça das Favelas

Categoria masculina

Municipal

Equipe foi campeã em 2023. Taça das Favelas / Divulgação

O time de Montenegro busca o bicampeonato. A equipe foi campeã da primeira edição, em 2023, e vice em 2024. Portanto, vai para sua terceira final consecutiva.

Em seu elenco estão: Murilo Henrique Francisco, Rian Lucas, Dener Vinicius Moura da Silva, Pablo Morais, Gabriel Carvalho, Hugo Soares, Valdo Ramos, Samuel da Mota, Gustavo Quevedo, Marcos Paulo, Pedro Figueiredo, Nicolas Savero Vargas, Nicolas Pierre, Arthur Quadros, Gustavo da Silva, Renan Veiga, Vinicius Ávila, Lucas Gabriel, Vinicius Hilgert e Enzo Matheus.

Guajuviras

Time chega pela primeira vez à decisão. Taça das Favelas / Divulgação

O time de Canoas chega pela primeira vez à final. Em seu elenco estão: Matheus Pereira Santos, Samuel Garcia, Marcos Gomes, Luan Rodrigues, Roger Rios, Cassiano Gavião, Felipe Junqueira, Luan Vargas, Erik Moraes, Pedro Henrique Porto, Bryan Santos dos Santos, Murilo Benelli, Bernardo de Oliveira e Renan Oliveira.

Categoria feminina

Beltrão de Queiroz

Gurias da Serra venceram o Jardim Alvorada na semifinal. Taça das Favelas / Divulgação

O time de Caxias do Sul é estreante em decisão da Taça das Favelas RS. Na fase anterior, as gurias da Serra venceram o Jardim Alvorada, de Alvorada.

No elenco, estão: Yasmin Moura de Souza, Grazi Leal, Jaine Santos, Kimberly Borges, Francieli Unsinski, Cassandra Leal, Scarlet Duarte, Achley Larissa, Beatriz Osehoski, Meline Camargo, Silvia Ribas, Vani Wolff, Tainara Ferreira, Nathalia Zarpelon, Paola Ferreira, Laysa Rios, Katia Alves, Caroline Gonçalves e Letícia Alves.

Vila Farrapos

Time da Capital joga pelo título inédito. Taça das Favelas / Divulgação

A equipe de Porto Alegre também está em sua primeira final. Na semi, eliminou o Martinica, de Viamão.

No elenco, estão: Eulanda Daniel, Gaby Santos, Ana Paula Demetrio, Andressa Simonetti, Camila Silva, Cássia Souza Zatti, Millene Cristiane Santos, Nataly de Oliveira, Lavínia dos Santos, Amanda Oliveira, Andrieli Simonetti, Ana Júlia Wagner, Lídia Carolina Dutra, Eduarda Marques Mueller, Kimberllyn Rodrigues, Brenda Pereira Valladares, Karen Santos, Vanessa Santos dos Santos e Khetley Daiane Silva Hegner.

Maior competição de base do RS

A Taça das Favelas vem mobilizando, ano a ano, milhares de jovens de todo o território gaúcho e se consolidando como um dos maiores eventos esportivos do calendário estadual.

A edição deste ano contou com 15 mil participantes. Durante meses de disputa, os jogos reuniram talentos locais de 37 cidades do Estado, reforçando o papel do esporte como instrumento de inclusão, visibilidade e transformação social.

Os vencedores receberão R$ 10 mil em materiais esportivos, enquanto os times que terminarem na segunda colocação terão R$ 5 mil, também em materiais esportivos.

