Filme brasileiro vai destinar parte da bilheteria para pagar dívida da Neo Química Arena

A campanha "Doe Arena", organizada pela Gaviões da Fiel para ajudar a quitar a dívida da construção da Neo Química Arena, ganhou um reforço inusitado fora das arquibancadas. O projeto firmou parceria com o filme "A Melhor Mãe do Mundo", dirigido por Anna Muylaert e estrelado por Shirley Cruz e Seu Jorge, que estreia nacionalmente nesta quinta-feira.

A trama acompanha Gal, uma mãe corintiana que foge de um relacionamento abusivo ao lado dos dois filhos pequenos, Rihanna e Benin. Empurrando um carrinho de reciclagem pelas ruas de São Paulo, ela inventa para as crianças que está a caminho de realizar um sonho: assistir a uma partida do Corinthians na Neo Química Arena.

Como parte da parceria, a distribuidora +Galeria destinará 5% da receita líquida da venda de ingressos ao Doe Arena. A contribuição será contabilizada apenas para ingressos adquiridos pelo link oficial na Ingresso.com, garantindo que o valor seja revertido integralmente ao projeto.

"Convocamos, mais uma vez, toda a nação corintiana para mais uma invasão. Desta vez, será nos cinemas, para assistirem ao filme e também ajudarem com a arrecadação", afirmou Alê Oz, presidente da Gaviões da Fiel.