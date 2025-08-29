Esportes

DNA

Fernando Barrichello, filho de Rubinho, é anunciado pela AIX para a temporada de 2026 da F-3

Piloto de 19 anos segue os passos do pai, que venceu 11 corridas na F-1 e foi duas vezes vice-campeão

