Fenerbahçe demite Mourinho após eliminação da Champions League

Mourinho estava na Turquia desde 2024. PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

O Fenerbahçe anunciou nesta sexta-feira (29) a demissão do técnico português José Mourinho, após a eliminação do clube turco da Champions League, com a derrota na quarta-feira (27) no playoff para o Benfica.

"Nos separamos de José Mourinho, treinador de nossa equipe profissional desde a temporada 2024/2025", afirma o clube de Istambul em um comunicado, dois dias após a derrota de 1 a 0 em Lisboa.

O português, contratado como técnico do Fenerbahçe em junho de 2024, não conseguiu na temporada passada levar a equipe ao título do campeonato turco, competição que o clube não vence desde 2014.

Mourinho, ex-técnico de Porto, Chelsea, Real Madrid e Inter de Milão, e vencedor de duas Ligas dos Campeões, sofreu vários reveses na Turquia.

Em abril, ele beliscou o nariz do treinador do Galatasaray, Okan Buruk, após uma derrota do Fenerbahçe nas quartas de final da Copa da Turquia.

Dois meses antes, ele recebeu uma suspensão de quatro jogos e foi multado por comentários que fez ao final de uma partida da liga turca contra o mesmo time.